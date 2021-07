https://mundo.sputniknews.com/20210707/un-joven-gallego-logra-reunir-mas-de-50000-euros-para-una-protesis-tras-perder-su-pierna-1113873768.html

Un joven gallego logra reunir más de 50.000 euros para una prótesis tras perder su pierna

Un joven gallego logra reunir más de 50.000 euros para una prótesis tras perder su pierna

Después de pasar varios días en coma inducido tras un accidente de moto, los médicos lograron salvarle. A cambio, tendrían que amputarle una pierna. Álvaro... 07.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-07T15:46+0000

2021-07-07T15:46+0000

2021-07-07T15:46+0000

españa

pierna

motocicleta

prótesis

accidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1113873523_0:448:1025:1024_1920x0_80_0_0_649f423d55f85479cfc5a222672bd88b.jpg

Perder una extremidad del cuerpo es una de las experiencias más traumáticas para el ser humano. Hay que acostumbrarse a modificar los hábitos diarios que hasta el momento se hacían de una manera distinta y aprender a vivir de una forma diferente. Puedes rendirte y entrar en bucle de profunda tristeza, o puedes hacer como Álvaro Santalla, que no pierde su sonrisa a pesar de llevar un mes viviendo con una sola pierna.Este gallego, de 21 años, sufrió un accidente de moto durante la mañana del 5 de junio, justo un día después de haber terminado sus estudios de Telecomunicaciones. Impactó contra un árbol y el golpe se concentró en su pierna izquierda, lo que provocó fracturas en fémur, rodilla, tibia y tobillo. Las heridas incluso llegaron a afectar a una de las arterias, lo que le provocó un sangrado que casi hace que pierda la vida. Los siguientes cinco días los pasó en coma inducido mientras los médicos hacían todo lo posible por reanimarle. Finalmente tomaron la decisión de amputarle la pierna izquierda por encima de la rodilla para poder salvarle. Santalla iba a comenzar a trabajar de camarero pocos días después del accidente, pero sus planes de futuro se truncaron de un momento a otro. "Ahora, un mes después, estoy en casa, recuperándome poco a poco y deseando volver a mi vida al 100%", narra Álvaro en una campaña de crowdfunding destinada a recaudar dinero para adquirir una prótesis. Una vida pausada que pretende activar con ayuda de una prótesis de pierna completa, que en España puede costar hasta los 60.000 euros según la Asociación Nacional de Amputados de España (Andade). Por ello, ha puesto en marcha una campaña de recogida de dinero bajo el nombre Échale un pie a Álvaro que ya alcanza más de 54.000 euros. Una cifra que supera el objetivo inicial de 50.000 euros, aunque esta fue establecida de "forma aleatoria" porque le obligaba la plataforma, según explica el joven gallego en la web. La donación podrá ayudarle a solventar los gastos de su adquisición, tanto de su primera prótesis como de las futuras, ya que no durará para siempre. "Como cualquier 'máquina', con los años acaba fallando y hay que seguir costeando diferentes prótesis durante toda la vida", concluye Álvaro.Algunos donantes le han entregado incluso 2.000€ en un único importe para que Álvaro logre su objetivo. Numerosas personas se han involucrado en la causa y han compartido su historia en las redes sociales. Incluso el equipo de fútbol donde jugaba, Baíña Fútbol Sala. Sobre su experiencia con las motos, Santalla lo tiene claro: no quiere volver a ver ninguna de momento "ni montando de paquete". Eso sí, la carrera MotoGP no se la pierde tal y como declaró recientemente en un medio local.

https://mundo.sputniknews.com/20201002/protesis-bionicas-rusas-seran-hasta-10-veces-mas-baratas-que-las-extranjeras-1092989230.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pierna, motocicleta, prótesis, accidente