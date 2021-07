¿Qué tan efectivas son las toallitas húmedas para la higiene personal?

"Por supuesto, no sustituirán al lavado de manos, porque una de las principales condiciones de higiene es que nos lavemos las manos bajo el grifo y nos lavemos la suciedad durante al menos 10 segundos. Además, utilizamos productos antibacterianos como el jabón. Naturalmente, no podemos proporcionar esta cantidad de limpieza de manos con una toallita húmeda. La toallita elimina solo la suciedad superior, no hay una limpieza completa", explicó.