Organización colombiana denuncia 250 agresiones a defensoras de DDHH durante protestas

Organización colombiana denuncia 250 agresiones a defensoras de DDHH durante protestas

BOGOTÁ (Sputnik) — La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas de Colombia denunció que registraron 250 agresiones contra personas defensoras de los... 07.07.2021

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

colombia

El texto detalla que las cinco agresiones más comunes identificadas fueron: un caso de homicidio y uso de la fuerza letal contra defensoras de derechos humanos; 96 casos de lesiones personales, de los cuales 12 fueron cometidas con uso de armas de fuego y dos incluyeron amenazas de muerte por parte de civiles no identificados; 18 casos violencias basadas en género; 98 casos de estigmatización y 32 detenciones y judicializaciones arbitrarias.Asimismo, resalta que las personas que integran las Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil (CVI) y quienes ejercen la defensa de los derechos humanos "se encuentran plenamente identificados a través de prendas que especifican su labor, se presentan ante la Fuerza Pública y ejercen permanente interlocución con sus miembros"."Pese a ese pleno conocimiento o quizás por él, los integrantes de la Policía Nacional, incluyendo a su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), han cometido agresiones de manera directa en contra de las personas defensoras que, en la mayoría de los casos, se acompañan de manifestaciones que buscan aleccionar acerca de su labor", denuncia el texto.El informe también recuerda que, más allá del Paro Nacional, Colombia se constituye como uno de las naciones más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y que en lo que va del año 66 personas que se dedican a esa labor han sido asesinadas en el país.La Campaña es una red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales, feministas, ambientales, de comunicaciones y de derechos humanos que trabaja para verificar el cumplimiento de las garantías al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política en contextos de manifestaciones públicas, así como para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.Solicitudes internacionalesLa organización solicita a la Relatora Especial para Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que exhorte al Estado colombiano a reconocer la labor de estas personas en el marco del Paro Nacional y rectificar los pronunciamientos estigmatizantes proferidos por funcionarios públicos.También piden al organismo internacional emitir solicitudes formales al Estado para que se reconozcan las CVI y se cumplan las normas vigentes que les permiten realizar su trabajo, así como hacer un pronunciamiento "que reitere al Estado Colombiano la normatividad internacional en materia de investigación de violaciones de derechos humanos y lo exhorte a la no aplicación de la Justicia Penal Militar para estos casos en el marco de la protesta social debido a las consecuencias que esto tiene para el acceso de las víctimas a justicia, verdad y reparación".Por otro lado, piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reitere su "llamado urgente a la implementación integral y de buena fe del Acuerdo Final de Paz" y que exhorte al Estado colombiano a convocar "de manera inmediata y periódica los escenarios de diálogo e interlocución con la sociedad civil sobre garantías a las personas defensoras de derechos humanos".Además, solicitan a ese organismo, que a principios de junio visitó el país, que haga un llamado al Estado para "que inicie las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes por la presunta comisión de actuaciones irregulares y conductas delictivas por parte de la Fuerza Pública en contra de personas defensoras de derechos humanos y que dichas investigaciones sean adelantadas por la Justicia Ordinaria y no la Justicia Penal Militar en el entendido que de que estas vulneraciones no son actos de servicio".Finalmente, piden a la CIDH que inste al Estado a realizar una reforma estructural e integral a la Policía Nacional y la Fuerza Pública "que cuente con las recomendaciones y participación de las organizaciones de la sociedad civil y que contemple la superación de la idea de seguridad nacional bajo la visión del 'enemigo interno'".

colombia

