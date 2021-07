https://mundo.sputniknews.com/20210707/operativa-la-primera-unidad-de-tanquistas-femenina-en-israel-a-pesar-de-los-obstaculos-1113864903.html

Operativa la primera unidad de tanquistas femenina en Israel, a pesar de los obstáculos

TEL AVIV (Sputnik) — Por primera vez en la historia de Israel una tripulación de tanquistas mujeres comenzará a operar, pero el país no se lo puso fácil a las...

Tras la política errática y continua incertidumbre por parte del Ejército sobre si el último programa piloto para integrar a las mujeres en el cuerpo blindado tuvo éxito o no, la noticia llegó por sorpresa esta semana, y el primer equipo operativo femenino de un tanque israelí partirá próximamente a la frontera con Egipto para comenzar su servicio.Apenas unas horas antes de que la noticia se hiciera pública, el miembro del partido político Judaísmo Unido de la Torá, Uri Maklev, acudió al pleno de la Knéset (Parlamento israelí) para advertir contra las mujeres que sirven en el Ejército en general y contra las del tanque en particular, alegando que no es parte de la "naturaleza humana" que lo hagan.De acuerdo con una encuesta realizada por Geocartography Knowledge a principios de este año, la opinión de Maklev es compartida por una minoría de la población israelí, el 11% opina que las mujeres no deberían prestar servicio en el Ejército en absoluto, una minoría religiosa, aunque muy ruidosa y en constante aumento.Y a pesar de las marginales opiniones adversas, y predecibles, el camino hacia la ecuanimidad militar, como en el resto de la sociedad, está siendo tortuoso y difícil para las mujeres que quieren estar en unidades de combate y salir de las oficinas militares.Los obstáculosEl último capítulo de la saga de las tanquistas se dirimió en su contra en los tribunales el año pasado cuando cuatro mujeres desafiaron la decisión del jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Aviv Kochavi, en contra de la integración de tropas femeninas como parte de unidades de tanquistas, a pesar del éxito del programa piloto de dos años de duración.Kochavi decidió extender el programa y demorar la decisión de la integración práctica y fue avalado por la corte.El primer programa piloto que tenía como objetivo capacitar a mujeres para operar tanques concluyó con éxito en junio de 2018 graduando a cuatro mujeres soldados como comandantes de tanques. Sin embargo, en abril de 2019, los militares anunciaron que a pesar del aparente éxito del programa de prueba, no continuaría y a las mujeres que calificaron no se les permitiría continuar trabajando con el cuerpo blindado.A principios de 2020 se inició una investigación sobre si los resultados del programa de prueba se habían distorsionado intencionalmente para que pareciera que no había tenido éxito.En noviembre de 2020, el Ejército comenzó los preparativos para una segunda ronda del programa de prueba, con varios cambios que incluían restricciones de altura y peso de las mujeres y la duración de las misiones operativas en las que participan.Pero se mueve...La noticia histórica de las mujeres tanquistas es solo uno de los cambios recientes que se están realizando en el Ejército israelí en nombre de la igualdad de género.En una reunión celebrada el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2021, el Jefe de Estado Mayor, Teniente General Kohavi, anunció su intención de aumentar el número de mujeres oficiales superiores en un 50% durante los próximos cinco años, y también ordenó que se tomen medidas para aumentar el número de mujeres en los departamentos de tecnología militar y puestos relacionados con la tecnología cibernética.Los principios integradores de mujeres en el Ejército israelí se definieron también en los tribunales, en el caso de Alice Miller, de 1995, cuando la corte rigió sobre la petición de una joven para entrar en el programa de pilotos de la fuerza área. La petición de Miller abrió las puertas a las mujeres para el servicio en el Ejército del aire y de ahí a otras unidades también.Entre los detractores de la integración muchos citan que se sacrifica la efectividad del cuerpo puesto que algunos requerimientos han sido flexibilizados para las mujeres, también aducen que las mujeres sufren más daños por estrés y que los costes económicos que devienen de la necesidad de alterar infraestructuras para incorporarlas no compensan (como añadir baños para mujeres, separados de los de los hombres, por ejemplo). La ley de servicio militar fue enmendada de modo que dice que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres de ejercer cualquier puesto en el Ejército exceptuando los casos en los que los derechos de las mujeres se vean sobrepasados por "la esencia o el carácter de un puesto en particular".Los partidarios, sin embargo, alegan que permitir que las mujeres sirvan en puestos de combate no se debe a cuestiones sociales sino consideraciones prácticas, ya que el Ejército necesita usar todos los recursos humanos de que dispone.

