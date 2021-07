https://mundo.sputniknews.com/20210707/ni-yo-hacerle-dano-ni-el-a-mi-la-contienda-que-transparenta-tras-el-arte-invisible--1113861243.html

"Ni yo hacerle daño, ni él a mí": la contienda que transparenta tras el arte invisible

El artista Javier Boyer Tresaco pide que Salvatore Garau reconozca la anterioridad de su obra frente a la controvertida estatua invisible del italiano. 07.07.2021

A principios de junio, la historia de Salvatore Garau corrió como la pólvora por medios de comunicación de todo el globo terráqueo. El artista de origen sardo colocó una escultura con una característica especial en la casa de subastas de arte moderno Art-Rite de Milán. Este distintivo era la invisibilidad de la figura. "Damos siempre más importancia al lugar lleno que al vacío, pero el vacío es un gran contenedor de energía y de información", señala Garau a Sputnik Mundo. Alguien encontró interesante el concepto. Io Sonno, nombre que recibe la creación, fue adjudicada por 15.000 euros a un comprador anónimo. La prensa mundial se hizo eco de la venta. No tardaron en aparecer titulares en los que se definía a Io Sonno como la primera estatua invisible tanto ideada como vendida. La noticia también atrajo la mirada de varios artistas, algunos acompañados por sus abogados. Tom Miller presentó en 2016 la instalación Nothing en Gainesville (Florida). El autor pide a Garau una rectificación formal, ya que su obra es anterior. Miller moldeó la ausencia cinco años antes de Io Sonno. El español Javier Boyer Tresaco lo hizo hace casi tres décadas."Mi primer trabajo con espacios de ausencia lo expuse en 1994 en ARCO. En 2001 vendí mi primera obra completamente inmaterial en Barcelona", indica Boyer Tresaco a Sputnik Mundo. La galería THEREDOOM de la capital catalana fue la encargada de acoger y mostrar a los compradores una escultura completamente invisible del artista español. Tan solo aparecían las dimensiones de la obra y la descripción exacta de la misma en una etiqueta de la peana. El dinero de la venta fue destinado a la compra de medicinas con destino a Cuba. 20 años antes que Io Sonno pisara el suelo de Art-Rite. "La prensa nacional cubrió el evento. Además, existen libros que recogen la obra. Está todo documentado", puntualiza la directora de la Fundación Boyer Tresaco, Andrea Piedralzar.El bufete de abogados Alcázar Cuartero ha enviado un requerimiento a Garau, pero también a la casa de subastas donde se pujó por su obra y al Instituto Italiano de Cultura de Nueva York. "Nos encontramos en fase de comunicación con el artista. Solo queremos que rectifique el error de decir que se trata de la primera escultura invisible y que contacte con los medios de comunicación donde se publicó dicha información. Es necesario deshacer el camino emprendido", afirma el abogado e hijo del artista español, David Tresaco. En el documento enviado por los abogados se apunta a una indemnización por los daños y perjuicios causados. No obstante, Boyer Tresaco solo busca que se reconozca su nombre. El español aboga por una solución amistosa con el italiano. Tampoco desea que se le considere el padre del arte invisible por haber exhibido antes que Garau o Miller una pieza de este tipo. "No puedo decir que yo sea el primero, porque igual había un señor en Ucrania o en Siberia que lo hacía cientos de años antes que yo. Es imposible conocer la historia del arte mundial a nivel completo. Mi objetivo no es proclamarme el creador de este formato, ni mucho menos", admite Boyer Tresaco. Respuesta de GarauGarau dice que tampoco pretende ser "el primer pistolero del Lejano Oeste". En respuesta a este medio, el italiano revela que "desde hace tiempo quería exponer sus esculturas inmateriales" y la pandemia de coronavirus fue la excusa perfecta para hacerlo. "Obligados a vivir con la ausencia física, estas obras son la perfecta metáfora del tiempo que vivimos y que todavía estamos viviendo en algunas partes del planeta", contesta. En relación a las solicitudes de otros artistas, el pintor transalpino dice conocer las distintas corrientes artísticas que han trabajado el tema de la invisibilidad. "¿Piensas que no estoy al corriente de los artistas conceptuales americanos y europeos que han abordado el tema de lo invisible desde los años 60? E incluso antes, a finales de los 50 con Yves Kline. Mencionemos también a Duchamp. ¿Cómo podría haber afirmado que soy el primer artista en realizar una obra invisible? Vamos, sería un verdadero loco. La obra expuesta en la plaza de Milán Buddha en contemplación es incluso un homenaje demasiado obvio al cubo invisible de De Dominicis expuesto en 1969 en la galería L’Attico de Roma", continúa.Garau menciona a la prensa como causante involuntaria del error. "Cuando las noticias se difunden en el mundo es imposible que no sufran cambios. Solo cambia una coma, una palabra y la información será alterada". Según sus palabras, Io Sonno sería la primera escultura invisible en ser vendida en subasta, no la precursora de este formato ni la primera comprada. Al menos, hasta donde sabe su equipo. No obstante, añade que "nadie tiene la patente de lo invisible". "Estamos en un punto en el que parece que cualquier artista podría denunciar a otro por utilizar un mismo color. Creo que algunos lo que quieren es aprovechar la situación para tener más visibilidad", sentencia el artista. A sus espaldas, 45 años de carrera entre lienzos. Boyer Tresaco, un artista dedicado a la ausenciaA diferencia de Garau, Javier Boyer Tresaco no clavó directamente los ojos en el mundo del arte. Mientras, el sardo acudía a la Academia de Bellas Artes de Florencia, el aragonés se centraba en el mundo de los números. Economista de profesión, sus días pasaban entre hojas de cálculo. En ocasiones, montañas de papeles, al tratarse de uno de los primeros miembros del cuerpo de auditores de cuentas de España. Pero, las musas siempre susurraron a su oído. "Me encantaba el arte", reconoce. Las largas jornadas de trabajo obligaron al otrora auditor de cuentas a demandar un año sabático. Entonces, comenzó a desarrollar su carrera artística. 365 días después de solicitarlo, Boyer Tresaco estaba en ARCO. Lo hacía junto a una reproducción realista de su persona. Una escultura enfundada en un traje de trabajo, camisa de seda. corbata de Hermès y la insignia del cuerpo de economistas. Aparecía ahorcada bocabajo, atada a una tubería del suelo. Sus zapatos flotaban en el techo. El Boyer Tresaco artista acaba de segar la vida al Boyer Tresaco auditor. “Fue mi primera figura de ausencia. Relataba mi propia ausencia. Fue reproducida en todos los medios de España. Además, fue cabecera del canal Arte durante un tiempo”, confirma su autor.Su trabajo en la muestra de arte en 1994 fue el inicio de su estudio de los espacios de ausencia. Poco después invisibilizaría la escultura hiperrealista de una mujer. "Para ello, le di la vuelta, como si fuese un calcetín. Toda su belleza quedaba oculta en la parte interior, mientras que en la exterior se veían pellejos y piel en descomposición", describe el aragonés. En 2001, comenzó a experimentar sin materia. La nada y el vacío se transformaron en su particular arcilla. La obra expuesta en la galería THEREDOOM fue su primera creación sin utilizar elementos tangibles. Boyer Tresaco considera a la ausencia un concepto relacionado con la eternidad del ser humano. "Más allá del espíritu y el alma, al menos según la religión, si hay algo que queda de nosotros es el espacio que ocupará tu ausencia. Es algo que estará de nosotros mismos, una vez nos quiten", explica el escultor. Una teoría que le ha llevado por más caminos que el de la escultura. La performance, la fotografía, el videoarte o el óleo han sido otras vías de expresión utilizadas. En una ocasión, imprimió la ausencia en un lienzo. Mediante el uso de una cobertura y disolvente, el artista plasmó el vacío sobre pintura fresca. Boyer Tresaco ideó parte de sus obras desde su retiro en un pequeño pueblo de los Pirineos, donde estuvo 12 años. "Me gustaba que mi obra tuviera atención, pero a la vez me agobiaba", reconoce el artista. Desde el amparo de las montañas, se desplazaba a París o Nueva York, ciudades en las que habitualmente expone. "Es interesante ver cómo percibe una obra de ausencia alguien que la observa. Frente a ella, hace un ejercicio de introspección. Te ayudan a encontrarte a ti mismo. Algo que no consigues cuando ves color y figura. Hay que destacar el valor del silencio en la imagen", asevera. Un postulado con el que aproximadamente coincide Garau para referirse a su obra. "Las esculturas inmateriales dan el poder a las otras personas de crear sus propias figuras en sus cabezas, solo con la ayuda de mi título. Me gusta ayudar a la gente para que desarrolle el poder de la imaginación, porque tener fantasía e imaginación es poder. Una sociedad que no tiene fantasía es una sociedad que está muriendo", asegura el italiano.Las esculturas y pinturas del artista aragonés protagonizan el repertorio de la fundación que lleva su nombre. A la vera del Mar Menor, en un moderno edificio construido por el arquitecto Antonio Bonet tiene su sede la Fundación Boyer Tresaco. Allí reposa su obra, además de su propia colección de arte, en la que se incluyen trabajos exclusivos de Andy Warhol. Además de gestionar la sala de exposiciones, la entidad realiza acciones solidarias. Entre sus actuaciones, financiar un colegio en Zambia o el envío de alimentos a niños que padecen la presencia de parásitos en su estómago. "A veces lo inmaterial, se convierte en materia. De la no existencia se genera algo nuevo", resume.Entre Murcia y Nueva York distribuye su tiempo el escultor del vacío. Precisamente, apenas unas horas antes se bajaba de un avión procedente de la ciudad estadounidense. Tras la estela del artista, kilómetros de queroseno, centenares de muestras con su nombre y una amplia literatura sobre lo inmaterial en el arte. Una trayectoria que no quiere que sea invisibilizada por los efectos de una subasta. "Llevo muchos años trabajando con teorías sobre los espacios de ausencia en el arte. No quiero hacerle daño a él, pero tampoco quiero que me haga daño a mí", recalca.

