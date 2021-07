https://mundo.sputniknews.com/20210707/los-desencuentros-entre-harry-y-william-existen-desde-antes-de-la-boda-con-meghan-1113866460.html

Los desencuentros entre Harry y William existen desde antes de la boda con Meghan

Los desencuentros entre Harry y William existen desde antes de la boda con Meghan

Los medios de comunicación a menudo culpan a Meghan Markle por el alejamiento entre los príncipes Harry y William. Sin embargo, un nuevo documental revela que... 07.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-07T12:46+0000

2021-07-07T12:46+0000

2021-07-07T12:46+0000

estilo de vida

familia real británica

el conflicto de harry y meghan con la familia real británica

gente

príncipe harry

príncipe guillermo

real

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1113866138_860:826:2080:1512_1920x0_80_0_0_8f8624aadfe6032194409296337c4061.jpg

En el recién exhibido documental de ITV Harry y William: ¿Qué salió mal?, se analiza al detalle la tensión que existe entre los príncipes británicos y los posibles orígenes del conflicto familiar.Katie Nicholl, editora de materiales sobre la realeza en la revista Vanity Fair, recordó que antes de que empezaran las desavenencias entre Harry y William, los hermanos eran extremadamente cercanos."Vivían juntos, aunque al otro lado del patio. Trabajaban juntos en la misma oficina. Hacían el mismo trabajo caritativo. No existía una unidad más unida", afirmó la experta, citada por The Express.Sin embargo, con el paso del tiempo, Harry pasó a sentirse cada vez más frustrado con lo que el documental llamó "su papel secundario". La editora asociada del tabloide Daily Telegraph, Camilla Tominey, dio su opinión al respecto. Si bien una gran parte de la población británica y de los medios del país culpan a Meghan por el alejamiento de los hermanos, Tominey considera que la exactriz solamente estimuló un sentimiento que Harry ya tenía.En la explosiva entrevista de Harry con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, publicada a principios de marzo, el príncipe habló de cómo se sentía "atrapado" en la monarquía y que no hubiera sido capaz de salir si no fuera por su esposa.Muchos esperaban que el encuentro entre William y Harry para la inauguración de una estatua de su madre en Londres a principios de junio acercaría nuevamente a los príncipes. La realidad, sin embargo, fue otra. Los hermanos prácticamente no se hablaron durante el evento en el palacio de Kensington. Luego de la ceremonia, los dos estuvieron en la misma habitación por escasos 20 minutos antes de que Harry se fuera.

https://mundo.sputniknews.com/20210704/allegados-de-la-realeza-se-sinceran-es-casi-imposible-que-se-pueda-confiar-en-harry-1113786306.html

https://mundo.sputniknews.com/20210626/los-amigos-de-harry-se-sinceran-meghan-puede-ser-una-pesadilla-al-500-1113579316.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

familia real británica, el conflicto de harry y meghan con la familia real británica, gente, príncipe harry, príncipe guillermo, real