La Convención Constituyente de Chile inicia una sesión en la sede parlamentaria original

SANTIAGO (Sputnik) — La Convención Constituyente de Chile logró iniciar su segunda sesión en la sede que originalmente estaba destinada, el edificio del ex... 07.07.2021, Sputnik Mundo

"Buenos días estimados y estimadas constituyentes, damos inicio a esta sesión en las dependencias del ex Congreso Nacional de Santiago", saludó la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, en la sala principal del edificio sede de la Convención.Loncón y Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención, aseguraron que ya están disponibles todas las herramientas técnicas cuyos fallos impidieron sesionar el lunes 5 y el martes 6, y de aquí en adelante se podrá seguir el plan original de usar el edificio ex Congreso como sede durante todo el proceso constituyente.Durante la primera hora de sesión, las autoridades de la Convención explicaron que lo primero será llegar a acuerdo en el reglamento de funcionamiento, como los horarios, los días en que se trabajará y la fórmula, ya sea telemática o todo presencial.Además, el vicepresidente Bassa explicó que, por un tema de ética, se suspendieron todas las compras y licitaciones impulsadas por el Gobierno para la instalación de la Convención, argumentando que cientos de millones de pesos fiscales fueron gastados en una implementación que finalmente, no funcionó.Asimismo, la mesa directiva de la Convención le recordó a sus compañeros que todos tienen la obligación de actualizar su declaración de intereses y patrimonio con un plazo de 30 días, norma que está regulada por ley.Durante el resto del día se discutirán fórmulas y metodologías de funcionamiento, que deberán ser analizadas y votadas por los 155 miembros constituyentes.El proceso constituyente se originó con el plebiscito ciudadano de 2020, que a su vez fue fruto de las protestas ciudadanas nacidas en octubre de 2019 enmarcadas en el movimiento denominado "estallido social".En mayo de este año se formó la asamblea de 155 miembros electos por la ciudadanía, quienes tendrán nueve meses para escribir una propuesta de Constitución, que finalmente debe ser votada por todos los chilenos.La Convención está formada por 78 hombres y 77 mujeres y 17 son representantes de los 10 pueblos originarios del país, y durante la primera sesión realizada el domingo 4 de julio se eligió como presidenta a la líder mapuche Elisa Loncón y como vicepresidente, al abogado constitucionalista Jaime Bassa.

