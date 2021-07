https://mundo.sputniknews.com/20210707/el-presidente-de-argentina-promulga-una-ley-que-reserva-el-1-del-empleo-estatal-a-personas-trans-1113878199.html

El presidente de Argentina promulga una ley que reserva el 1% del empleo estatal a personas trans

El presidente de Argentina promulga una ley que reserva el 1% del empleo estatal a personas trans

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulgó una ley sancionada en el Congreso que garantiza el 1% de los cargos del sector... 07.07.2021

américa latina

alberto fernández

transgéneros

argentina

Esta ley "amplía derechos", lo que convierte a Argentina en una "mejor sociedad", sostuvo el jefe de Estado durante un acto en el Museo del Bicentenario, aledaño a la sede del Ejecutivo.En la presentación de la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, el mandatario aseguró que estos son momentos "muy gratificantes"."Si no está la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible, porque las minorías no tienen la fuerza para pedir esa igualdad", razonó.Fernández destacó que el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) fue el más progresista desde el retorno de la democracia en cuanto a la ampliación de derechos.En aquellos años se aprobó la ley de Matrimonio Igualitario (2010), la de Identidad de Género (2012), la de la Muerte Digna (2012) y la Asignación Universal Por Hijo (2013)."Pero soy consciente de lo que falta avanzar, y la verdad quisiera ganarle a Cristina y que mi Gobierno sea más progresista que el de ella y dé más derechos que los que dio ella", comentó el presidente, entre los aplausos de los asistentes."Una sociedad que descarta a su gente es una horrible sociedad", agregó Fernández, quien estuvo acompañado de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.Sociedad idealUno de los puntos de encuentro que debe buscar la población es "dejar de marginar al otro, terminar con la cultura del descarte y entender que las minorías tienen derechos y las mayorías deben reconocer esos derechos", abogó el presidente.El mandatario deseó que a futuro no sea necesaria una ley que diga que en la administración del Estado debe haber un cupo de personas trans."Nunca ha habido una ley que diga que tiene que haber un cupo de hombres y de mujeres: en el Estado trabajan personas con la identidad de cada una de ellas, y lo que tenemos que hacer es respetar y convivir la identidad de cada una de esas personas", exhortó.El jefe de Estado también pidió a los empresarios del país que colaboren con esta iniciativa estatal en base al Registro de Personas Travestis, Transexuales o Transgénero, que en la actualidad cuenta con unos 4.000 aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional.La ley promulgada por Fernández fue sancionada por el Senado el 24 de junio y aprobada en la Cámara de Diputados la semana precedente.La normativa beneficia a las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado el cambio registral del sexo, de nombre y de imagen que contempla la Ley nº 26.743 sobre el derecho a la identidad de género de las personas, sancionada y promulgada en mayo de 2012.

