https://mundo.sputniknews.com/20210707/agresion-mediatica-contra-nicaragua-antesala-a-la-agresion-militar-1113872469.html

Agresión mediática contra Nicaragua: ¿antesala a la agresión militar?

Agresión mediática contra Nicaragua: ¿antesala a la agresión militar?

La actual campaña mediática contra el Gobierno de Nicaragua buscaría justificar una agresión bélica contra la nación centroamericana, según denunció a Sputnik... 07.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-07T14:41+0000

2021-07-07T14:41+0000

2021-07-07T14:41+0000

qué pasa

agresión

medios

nicaragua

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1113872438_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_a5345edd31b4c5590bdbcb333d7d0776.jpg

Agresión mediática contra Nicaragua: ¿antesala a la agresión militar? Agresión mediática contra Nicaragua: ¿antesala a la agresión militar?

Según Grigsby, director de Radio La Primerísima, "es muy probable que EEUU esté pretendiendo justificar un escalamiento en sus agresiones contra el país"."Generalmente, EEUU, cuando va a realizar acciones agresivas, prepara su opinión pública –recurriendo a infamias– y a la opinión pública de los países que están subordinados a sus políticas para justificar sus agresiones y guerras. Nosotros esperamos que no se le ocurra una guerra", manifestó el periodista.Al mismo tiempo, calificó de "hipócrita" la actuación de EEUU, un país que no tolera injerencias en sus asuntos, pero que lo hace en relación a los demás."Yo me pregunto si EEUU aceptaría que Nicaragua financie a cualquier grupo político en su territorio, por ejemplo, o qué diría Pedro Sánchez en España si Nicaragua decide financiar a un grupo que respalda la independencia de Cataluña o la independencia de Euskadi", señaló, al indicar que "está probado" que la nación ibérica "ha financiado grupos de oposición para hacer violencia política en Nicaragua", algo que ha hecho también EEUU.Finalmente, Grigsby se mostró convencido de que la presión norteamericana sobre Nicaragua tiene que ver con su "posición geoestratégica muy importante", ya que, entre otros aspectos, "tiene las posibilidades de crear un canal interoceánico alternativo al Canal de Panamá", además de tener una ubicación ideal para acoger una de las tantas bases militares de EEUU.

nicaragua

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

аудио, agresión, medios, nicaragua, eeuu