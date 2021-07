https://mundo.sputniknews.com/20210707/afganistan-busca-eeuu-convertir-su-fracaso-en-oportunidad-1113879251.html

Afganistán: ¿busca EEUU convertir su fracaso en oportunidad?

Afganistán: ¿busca EEUU convertir su fracaso en oportunidad?

La clara derrota de EEUU en Afganistán constituye, al mismo tiempo, una "situación ventajosa" para sus intereses. Y es que el empoderamiento de los talibanes... 07.07.2021, Sputnik Mundo

"No voy a decir que es un plan trazado, un plan muy pensado por la inteligencia norteamericana, pero está a la vista que tienen la oportunidad de generar crisis en la región a sus rivales más inmediatos. Tendamos un mapa y veamos qué países son fronterizos con Afganistán: todos esos países de alguna forma están enfrentados a EEUU, al punto que la Administración Biden intentó volver a instalar bases militares en Pakistán, en Tayikistán y demás, y no le han sido otorgados esos derechos. Entonces, EEUU se retira con una derrota militar, pero esta derrota militar la puede cambiar a un gran triunfo político", manifestó Calvo.En este contexto, subrayó que "el Talibán ha sido legitimizado" por haber resistido frente a EEUU y sus aliados."Sin duda, creo que vamos a volver a ver un Afganistán regido por la sharia, es decir, por la ley islámica, y con estos grupos fanáticos que van a comenzar a ser un problema en toda la región", dijo, al advertir del riesgo de que estos grupos intenten "de alguna manera expandirse o generar simpatías en cada uno de estos países, que las tienen desde ya"."Yo pienso que tanto Rusia, como China, como Irán y como Pakistán, tienen que estar prestando muchísima atención a este nuevo rearmado en la región, que pareciera ser que siempre es un instrumento de EEUU para, de alguna manera, desestabilizar a sus más inmediatos rivales como China, Rusia o Irán. Creo que este conflicto va a continuar, porque no solamente están los talibanes, sino que también hay una fuerte presencia del Estado Islámico [proscrito en Rusia]", concluyó Calvo.

