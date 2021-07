https://mundo.sputniknews.com/20210706/un-estudio-liderado-por-investigadores-espanoles-recrea-como-usaban-la-luz-en-el-paleolitico-1113831517.html

Un estudio liderado por investigadores españoles recrea cómo usaban la luz en el Paleolítico

¿Alguna vez te has preguntado cómo pintaban dentro de las cuevas en la Prehistoria? ¿Lo hacían a oscuras? Parece que no. A través de los restos de carbón que...

Un estudio internacional, liderado por investigadores españoles, ha concluido que había concretamente tres tipos de iluminación comunes en las cuevas del Paleolítico: antorchas, lámparas de grasa y hogueras. A través de ellas, los seres humanos lograban moverse, iluminar rincones recónditos o dar luz a los murales que pintaban en las profundidades de las cuevas. Se construían con materiales como combustibles leñosos, madera y otros complementarios como grasa animal o resina.La investigación se basa concretamente en los sistemas de iluminación del Paleolítico superior, que se extiende aproximadamente entre los años 35.000 y 10.000 antes del presente, aunque la cueva que más datos les ha proporcionado es la cueva de Atxurra en Vizcaya, considerada como el yacimiento con mayor número de grabados de País Vasco, que abarca entre los 29.000 y los 12.000 años.Una de las principales conclusiones del estudio es que los seres humanos que habitaron en esa época tenían que analizar qué cantidad de combustible tenían que llevar y transportar antes de introducirse al interior de una cueva para que cubriera la necesidad de tiempo de la actividad y dónde colocar el fuego para que no se llenara de humo, entre otras cuestiones. Es decir, había una preparación previa muy precisa.Asimismo, han descubierto que las antorchas podían tener hasta una hora de duración y que eran muy apropiadas para caminar por cuevas más amplias porque tenían una gran potencia lumínica y eran muy cómodas de transportar. Además, no se apagaban inmediatamente y era posible volver a encenderlas con facilidad varias veces antes de su última extinción. Sin embargo, las lámparas construidas durante el paleolítico, duraban más tiempo, pero eran más incómodas de transportar y tenían una intensidad de luz menor. "Vimos que los diferentes recursos de iluminación se podían adaptar a las circunstancias", detalla la historiadora."Reconstrucción a través de los restos arqueológicos"El proceso no ha sido sencillo. María Ángeles tenía claro desde el principio que si iban a reproducir los sistemas de iluminación del Paleolítico, tenían que hacerlo de la manera más realista. Primero recopilaron la información de otros investigadores y después realizaron una búsqueda minuciosa de todos los restos, "que son muy insignificantes y pueden pasar desapercibidos", matiza. Luego, como en el cuento de Hansel y Gretell, fueron buscando "miguitas de pan" que les llevaran a su objetivo. Esas diminutas pistas se trataban de restos de carbón en el suelo. Seguidamente, las analizaron en el laboratorio y cuando tenían datos relevantes, llevaron a cabo la reproducción. "Fuimos aprendiendo a realizar esas lámparas y antorchas de la manera más óptima", detalla la arqueóloga prehistórica. "Entrar en una cueva era algo momentáneo en la Prehistoria, pues no vivían allí como algunas personas creen. Encontrar residuos de algo tan antiguo resulta especialmente curioso, de hecho la madera se conserva porque está carbonizada, si no lo estuviera, no se encontraría", recalca.La idea del proyecto se asienta en la base de la tesis doctoral que presentó María Ángeles Medina-Alcaide en enero de 2020 en la Universidad de País Vasco, la cual está incluida en un proyecto de investigación nacional financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y lo dirige el segundo autor, Diego Garate. También han colaborado especialistas en el tema del fuego de la Universidad de Burdeos.Aunque el objetivo principal del estudio es que la sociedad conozca realmente cómo era se veía una cueva de arte paleolítico, "porque eso no está en los museos, sino dentro de la cueva", recalca, la historiadora especializada en el periodo prehistórico ha detallado durante la entrevista que no existen datos en el periodo paleolítico que reflejen una desigualdad entre hombres y mujeres a nivel de roles de trabajo, por ejemplo. "No está claro quién de los dos realizaba el arte, pero existen restos de proyección de manos femeninas y de niños", afirma. "Pero yo iría un poco más allá, intentando dejar de lado la forma que actualmente tenemos de ver el mundo", concluye.

