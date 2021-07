https://mundo.sputniknews.com/20210706/un-705-de-peruanos-considera-negativa-la-migracion-venezolana-1113847485.html

Un 70,5% de peruanos considera negativa la migración venezolana

2021-07-06T19:56+0000

2021-07-06T19:56+0000

2021-07-06T19:56+0000

américa latina

perú

migración

venezuela

"La percepción de la población peruana en relación a la migración venezolana resulta ser fuertemente negativa. Las cifras indican que, a nivel nacional, un 70,5% de los peruanos considera que la migración tiene un impacto negativo en el país", indicó el instituto a través de su cuenta en la red social Twitter.Por otro lado, el estudio señala que un 10,80% de peruanos considera que la migración tiene un impacto positivo, un 10,10% cree que no tiene ningún impacto y un 8,60% manifiesta no saber o prefiere no responder sobre el tema.El instituto indica que la percepción negativa podría ser explicada por "cierta tendencia a asociar la migración con la delincuencia", así como por ser "frecuente percibir a los migrantes como una amenaza en el mercado laboral y un mayor gasto para el Estado".Asimismo, el estudio señala que un 61,3% de peruanos no cree que en los próximos años la convivencia con los migrantes venezolanos será más pacífica y solidaria, mientras que un 10,2% considera lo contrario, un 22,6% manifiesta que tal vez y un 5,9% no sabe.El estudio se realizó en todo el país con una muestra de 1.109 personas y entre el 22 de marzo y el 3 de abril de este año.Según estimaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en Perú residen cerca de 900.000 ciudadanos venezolanos.

perú, migración, venezuela