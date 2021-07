https://mundo.sputniknews.com/20210706/timochenko-el-gobierno-de-colombia-se-beneficia-de-la-guerra--1113849762.html

Timochenko: el Gobierno de Colombia se beneficia de la guerra

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Colombia se ha beneficiado económica y políticamente de la guerra durante años y es por eso que pretende eliminar la... 06.07.2021, Sputnik Mundo

El 2 de julio, Timochenko advirtió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que hay sectores políticos que buscan destruir la JEP, pero no mencionó cuáles eran."Si el Gobierno logra destruir la JEP, logra que se continúe la guerra en Colombia. Ese sector que representa, que es minoritario de la clase dirigente, que ha vivido de la guerra, gana con este hecho, porque ha mantenido su poder económico y político a través de la confrontación en Colombia", reflexionó.Timochenko recordó que desde que se realizó el acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano, hubo un sector de la clase dirigente que se opuso a los acuerdos, lo que quedó evidenciado en el resultado del plebiscito para ratificar o anular lo firmado en La Habana.El líder de Comunes consideró que el Gobierno no podrá romper con la JEP, porque el proceso fue "muy bien" blindado por los acuerdos de paz de La Habana, además de que acabar con los acuerdos sería ir contra la Constitución.Rol de la ONULa comunidad internacional y, en particular, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son fundamentales en la defensa del acuerdo de paz en Colombia, dijo Timochenko."Uno de los actores que ha impedido que se rompa con el acuerdo de paz es el oxígeno que ha dado al proceso la comunidad internacional y, en este caso particular, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", dijo Londoño a Sputnik.Asimismo, Timochenko hizo un llamado para que la comunidad internacional siga acompañando el proceso de paz, a pesar de que algunos sectores del Gobierno pretendan eliminar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional).Timochenko fue el tercer y último comandante en jefe de las FARC, cargo que asumió en 2011, tras el fallecimiento de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano.Además, lideró los diálogos de paz que se desarrollaron desde octubre de 2012 en La Habana, entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que derivaron en el Acuerdo de Paz de 2016.

