https://mundo.sputniknews.com/20210706/swift-lanzara-una-nueva-plataforma-de-pagos-internacionales-en-noviembre-de-2022-1113836175.html

SWIFT lanzará una nueva plataforma de pagos internacionales en noviembre de 2022

SWIFT lanzará una nueva plataforma de pagos internacionales en noviembre de 2022

MOSCÚ (Sputnik) — El sistema internacional de transferencias interbancarias SWIFT anunció sus planes de lanzar una nueva plataforma de pagos internacionales en... 06.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-06T15:16+0000

2021-07-06T15:16+0000

2021-07-06T15:18+0000

pagos

mercados y finanzas

economía

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109023/76/1090237692_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_4d51aca92c05e707d9dfc213f7902671.jpg

"Seis de los principales bancos del mundo anunciaron hoy su apoyo a una nueva plataforma de gestión de transacciones que está desarrollando SWIFT y se están preparando para utilizar sus funciones ampliadas para proporcionar nuevos servicios, mejorar la eficiencia y reducir costes", dice el comunicado.Añade que "SWIFT lanzará la plataforma en noviembre de 2022".Se precisa que se trata de Bank of China, Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y Standard Chartered.SWIFT, con sede en Bélgica, es un sistema interbancario de transferencia de información para facilitar las transacciones al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todo el mundo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pagos, mercados y finanzas, swift