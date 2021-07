https://mundo.sputniknews.com/20210706/rusia-enviara-a-335-atletas-a-los-jjoo-de-tokio-2020-1114025599.html

Rusia enviará a 335 atletas a los JJOO de Tokio 2020

Rusia enviará a 335 atletas a los JJOO de Tokio 2020

MOSCÚ (Sputnik) — La composición final de la selección rusa para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados para este año debido a la pandemia del COVID-19... 06.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-06T16:55+0000

2021-07-06T16:55+0000

2021-07-12T13:56+0000

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

deportes

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114024600_0:287:2800:1862_1920x0_80_0_0_47d6033b5b01e785c772695b2c4f0b25.jpg

La mayoría de los deportistas procede de las ciudades de Moscú y San Petersburgo, la provincia de Moscú, la región de Krasnodar y la República de Tartaristán.La edad promedia de los atletas es de 27 años. La deportista más joven es gimnasta Viktoria Listunova, de 16 años, y la más experimentada, Inessa Merkúlova, de deportes ecuestres, de 56 años.La más titulada persona del equipo ruso es Svetlana Romáshina, quíntuple campeona en natación sincronizada.En la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos del 23 de julio, la bandera del Comité Olímpico ruso se portará por los campeones Sofia Velíkaya (esgrima) y Maxim Mijáilov (voleibol).Los JJOO de Tokio 2020 se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de este año, sin espectadores extranjeros y con limitaciones de aforo, como medidas de precaución.El programa olímpico de Tokio incluirá 339 eventos en 33 deportes, incluidos cinco nuevos deportes (béisbol/softbol, karate, skateboarding, escalada y surf) y 15 nuevos eventos dentro de los deportes existentes (como baloncesto 3-en-3 y BMX estilo libre).La edición paralímpica tendrá lugar del 24 de agosto al 5 de septiembre y contará con 540 eventos en decenas de deportes diferentes.El 17 de diciembre de 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió su dictamen en el contencioso que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) mantenía con la Agencia Antidopaje de Rusia (Rusada) por supuestas manipulaciones de los datos de laboratorio para ocultar dopaje institucional que se habrían producido en enero de 2019.De acuerdo con la decisión del tribunal, los atletas rusos no podrán participar en los grandes eventos deportivos, en particular en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y los campeonatos mundiales, bajo bandera nacional hasta el 16 de diciembre de 2022.Además, altos cargos legislativos y ejecutivos de Rusia, incluido el presidente, no podrán asistir a tales eventos.

https://mundo.sputniknews.com/20210608/el-equipo-de-refugiados-competira-con-29-atletas-en-los-juegos-olimpicos-de-tokio-1113035630.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020, deportes, rusia