https://mundo.sputniknews.com/20210706/resuelven-el-misterio-de-la-paradoja-de-metano--1113845436.html

Resuelven el misterio de la paradoja de metano

Resuelven el misterio de la paradoja de metano

Un estudio arroja luz sobre la llamada la paradoja de metano, que hace referencia a la aparición de este gas en masas de agua que carecen de las habituales... 06.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-06T18:32+0000

2021-07-06T18:32+0000

2021-07-06T18:32+0000

cambio climático

ciencia

metano

bacterias

biología

yellowstone (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107800/74/1078007403_0:46:1921:1126_1920x0_80_0_0_3fd47d773d555e47246a8bde540b2ed4.jpg

Los científicos descubrieron esta anomalía mientras estudiaban la microbiología del lago Yellowstone, en EEUU. "Nos encontramos con algunos químicos de los gases del agua del lago que no tenían ningún sentido", expresó el autor del estudio, Tim McDermott. Además explicó que había mucho metano en un lugar donde no esperaban encontrarlo. La síntesis biológica de metano se considera un proceso estrictamente anaeróbico, por lo que en entornos marinos y de agua dulce la presencia del metano y la sobresaturación de oxígeno de las aguas superficiales ha sido denominada por los científicos como la paradoja del metano.El equipo científico no encontró a ninguno de los organismos anaerobios que suelen ser responsables de la presencia de metano en las aguas superficiales del lago.Los investigadores entendieron que la bacteria Acidovorax convertía la metilamina o la glicina betaína del agua del lago en metano. Luego han podido identificar el gen que codifica la enzima aspartato aminotransferasa (AAT) y cataliza la síntesis de metano.Para comprobar esta hipótesis, los científicos transfirieron este gen a la E. coli, que en condiciones normales es incapaz de convertir la metilamina en metano. Sin embargo, esto solo fue posible en presencia del gen AAT."Podemos reducir esto a un descubrimiento básico sobre la conversión de metilamina en metano en condiciones aeróbicas", declaró McDermott.Agregó que es probable que este proceso ocurra en toda la biosfera, no sólo en el lago de Yellowstone.La explicación de la síntesis aeróbica de metano es un descubrimiento significativo en el campo de la biogeoquímica, dado que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Para evaluar plenamente su papel en el cambio climático es necesario conocer con exactitud las fuentes naturales de esta sustancia y los depósitos donde se encuentra, explicaron los científicos.

https://mundo.sputniknews.com/20200722/detectan-primera-fuga-activa-de-metano-en-la-antartida-1092169965.html

https://mundo.sputniknews.com/20210702/confirmado-la-antartida-batio-el-record-de-temperatura-maxima-1113756740.html

yellowstone (eeuu)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cambio climático, metano, bacterias, biología, yellowstone (eeuu)