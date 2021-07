https://mundo.sputniknews.com/20210706/quien-le-enseno-a-patear-tiros-libres-a-messi-1113852830.html

Quién le enseñó a patear tiros libres a Messi

Quién le enseñó a patear tiros libres a Messi

Tras el último gol marcado a la perfección por Lionel Messi para el seleccionado argentino mediante tiro libre frente a Ecuador en el marco de la Copa América... 06.07.2021, Sputnik Mundo

La historia se retrotrae a febrero de 2009 en Marsella, cuando la escuadra albiceleste, dirigida en aquel entonces por Diego Armando Maradona, se preparaba para enfrentar en un amistoso a la selección de Francia. Cabe destacar, que Lionel Messi, en ese entonces de 21 años, ya era considerado uno de los máximos exponentes del fútbol mundial. Sin embargo, había una cualidad en la que el astro argentino no se sentía del todo cómodo a la hora de pararse en cancha: patear tiros libres. En aquel entonces, los exponentes de los balones detenidos en el FC Barcelona eran jugadores de la talla de Ronaldinho Gaúcho o Xavi, y en el seleccionado argentino, los encargados de ejecutar los tiros libres eran Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón. "Vení, Leíto"En aquella fría tarde de práctica marsellesa, se originó la anécdota, a estas alturas convertida en todo un mito. Fernando Signorini, ex preparador físico de la selección argentina, relató cómo, tras azuzar a Messi sobre el nivel de sus ejecuciones de balón detenido, intervino el técnico de la albiceleste y con un paternal "Vení, Leíto", le enseñó a patear un tiro libre. "Se lo lleva y van hablando entre ellos, el mundo pareció detenerse en ese momento", relató Signorini. Ella va a entenderMaradona, relata Signorini, le dice: "Escuchame papi, cuando vos le entrás a la pelota, no le saqués el pie tan rápido, porque sino ella no sabe lo que vos querés. No hay que tratarla de cualquier manera. Uno tiene que darle a entender lo que uno quiere, porque ella va a entender", refiriéndose coloquialmente al balón. Salvo el ex preparador físico del seleccionado argentino, no hay testigos que avalen esta anécdota. Sin embargo, el análisis de los datos respalda la versión de Signorini. Tras ese episodio se marca claramente un antes y un después en lo que respecta a tiros libres de parte de Lionel Messi. Previo a la enseñanza de Maradona, Lionel Messi solo registraba un gol mediante balones detenidos, particularmente del año 2008 frente al Atlético de Madrid en la goleada 6-1 de Barcelona en el Camp Nou sobre el conjunto colchonero. Luego de aquel episodio y hasta la última ejecución frente al seleccionado ecuatoriano, Messi ha concretado 58 goles de tiro libre: ocho de ellos marcados defendiendo a Argentina y 50 como jugador blaugrana.

