¿Por qué el petróleo puede llegar a superar fácilmente los 100 dólares por barril?

El exsecretario de energía de EEUU Dan Brouillette pronosticó que es muy fácil que los precios del petróleo suban o se desplomen nuevamente tras las... 06.07.2021, Sputnik Mundo

En una entrevista con CNBC, el exsecretario de energía estadounidense agregó que si no se logran acuerdos, como ya sucedió hace un tiempo, puede ser catastrófico para los precios del oro negro."Si no hay ningún acuerdo sobre la producción, y los países tienden a ir y hacer sus propias cosas, o hacer su propia producción, podría haber un colapso de los precios del petróleo", advirtió Brouillette.La OPEP+ fracasó dos veces en llegar a un acuerdo sobre la producción de petróleo con los países socios. En consecuencia, los precios se dispararon el 5 de julio llegando a máximos no vistos en tres años. Y el 6 de julio durante las operaciones en Asia, subieron aún más. El crudo estadounidense superó los 76 dólares por barril y el índice de referencia internacional del Brent superó los 77 dólares por barril.Al respecto, el experto en petróleo Dan Yergin sugirió que si los precios del petróleo llegasen a superar los 100 dólares destruirían la demanda y no beneficiaría a los países.Ambos expertos coincidieron en que es "sorprendente" que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí no hayan llegado a un acuerdo y se encuentren en caminos divergentes dando lugar a una discordia que afecta a los precios del petróleo."Creo que un lado o el otro tendrá que ceder ... tendrá que haber ... mucho, como dicen, comercio de caballos, para llegar a un acuerdo y mantenerlo unido", concluyó Yergin.

