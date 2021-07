https://mundo.sputniknews.com/20210706/policia-de-ecuador-refuerza-control-en-zona-de-tiroteo-que-dejo-5-muertos-y-6-heridos-1113842344.html

Policía de Ecuador refuerza control en zona de tiroteo que dejó 5 muertos y 6 heridos

QUITO (Sputnik) — Unidades de élite de la Policía Nacional de Ecuador reforzaron controles en la ciudad de Quevedo (oeste) tras un tiroteo ocurrido en la noche... 06.07.2021, Sputnik Mundo

“Ante los hechos ocurridos en Quevedo, la comandante general de Policía, Tania Varela, indicó que se ha reforzado la seguridad en ese cantón, con mayor presencia de la Policía”, informó el Ministerio de Gobierno en su cuenta de la red social Twitter.Varela viajará este 6 de julio a la localidad, donde ya operan unidades especiales.En la noche del 5 de julio desconocidos dispararon contra un grupo de jóvenes en la población costera de Quevedo.La balacera ocurrió en los exteriores del negocio denominado Big Money del ciudadano Miguel Ángel Nazareno, conocido en esa localidad como Don Naza.El negocio captaba dinero con el ofrecimiento de entregarlo con el 90% de interés a los ocho días.Según el portal Digital Primicias, en la noche del 5 de julio varios sospechosos llegaron al local para reclamar la devolución del dinero entregado a Nazareno.Ante lo ocurrido, Nazareno se pronunció a través de un comunicado difundido a través de la red social Twitter.Asimismo, señaló que esta semana hará la devolución del dinero a sus inversionistas.El 30 de junio la Policía allanó dos casas y el local comercial de Nazareno.Por este caso, Don Naza fue convocado por la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria el 5 de julio, pero no se presentó a la diligencia.Hasta el momento la Policía no ha dado detalles de las investigaciones, y no ha confirmado si el tiroteo tiene que ver con el negocio de Nazareno, que no tiene respaldo legal ya que no está autorizado para hacer captaciones de dinero.

