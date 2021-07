https://mundo.sputniknews.com/20210706/la-sirenita-de-carne-y-hueso-se-hace-viral-en-tiktok-1113824503.html

'La sirenita' de carne y hueso se hace viral en TikTok

'La sirenita' de carne y hueso se hace viral en TikTok

Delaney Wilson, de 18 años, de Somerset, Massachusetts, fue filmada en secreto cantando 'Part of Your World' de la película 'La sirenita' mientras hacía su... 06.07.2021, Sputnik Mundo

Nicki Maher, la mamá de los niños que cuida esta adolescente cantante, la estaba filmando en secreto —mientras jugaba con muñecas Barbie con una de las niñas— al tiempo que cantaba la conocida canción. El video se ha hecho viral desde que se publicó hace un mes, y en él se puede ver a Maher susurrando emocionada: "Esta es nuestra niñera".Maher publicó el enternecedor video con el permiso de Wilson en TikTok donde se ha visto 12,1 millones de veces y ha recibido miles de comentarios.La madre explicó a Fox News que era consciente de la increíble voz de su niñera y que una de sus amigas le había dado clase a Wilson en la escuela local y mencionó lo talentosa que es.Previamente le había preguntado a la adolescente por qué no publicaba más videos de ella cantando en las redes sociales. La adolescente explicó que sentía que no sonaba lo suficientemente bien y que no estaba segura de su apariencia, que se había desanimado por los 'muchos comentarios negativos' que había recibido sobre su voz y su aspecto en los videos que había publicado, lo que la detuvo.Al hacer el video, Maher tenía la intención de ayudarla a que no se derrumbara y expresara más su voz.Tras el éxito viral del video publicado por Maher, aparecieron comentarios del tipo: "Debería trabajar como princesa de Disney".Wilson, quien asistirá al Berklee College of Music, dijo que los comentarios positivos le han ayudado a aumentar su confianza después de un 'año realmente difícil' y compartió en TikTok el conmovedor video del momento en que descubrió que había entrado en la escuela de música. Maher dijo que lloró después de verlo.Tanto Wilson como Maher se sorprendieron de que el video se volviera viral de la forma en que lo hizo, y ha cambiado la vida del adolescente.

