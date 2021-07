La manifestación contra el asesinato de Samuel Luiz acaba con cargas policiales en Madrid | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210706/la-manifestacion-contra-el-asesinato-de-samuel-luiz-acaba-con-cargas-policiales-en-madrid--video-1113830340.html

La concentración contra el asesinato de Samuel Luiz en Madrid desembocó en cargas policiales contra un grupo de manifestantes. Podemos y Más País piden... 06.07.2021, Sputnik Mundo

españa

violencia policial

homofobia

manifestación

asesinato

madrid

España salió a la calle para protestar por el crimen de Samuel Luiz. Decenas de manifestaciones fueron convocadas por asociaciones LGTBIQ+ a lo largo y ancho de la geografía del país, especialmente en Galicia, comunidad autónoma en la que residía el asesinado. En todas ellas, un mismo mensaje: rechazo a la homofobia. Y es que el suceso podría tratarse de un homicidio impulsado por la orientación sexual de la víctima. "O paras de grabar o te mato, maricón", fue la frase que escucho Lina, amiga de Samuel, de la boca de uno de los individuos que asestaron la mortal paliza al joven de 24 años en A Coruña.La bandera arcoíris fue protagonista en las concentraciones llevadas a cabo en el país. "Samuel, hermano, no estás solo", fue una de las consignas más coreadas, desde Barcelona o Valencia hasta Vigo o Santiago de Compostela. Una de las más multitudinarias fue la convocada en la madrileña Puerta del Sol. Según la Delegación del Gobierno, unas 3.000 personas acudieron al corazón de la capital española. Una protesta que transcurrió de manera pacífica. Al menos, hasta su final.Concluida la concentración en la Puerta del Sol, la Policía cargó hasta tres veces contra un grupo de asistentes a la protesta en el cruce de las calles Princesa y Alberto Aguilera. Hasta allí llegaron los 500 manifestantes, donde se encontraron con ocho unidades de la Policía Nacional, preparadas para rechazar su avance. El choque se saldó con un lanzamiento de objetos y algunos destrozos en el mobiliario urbano del barrio de Arguelles. Además, una persona fue detenida.La diputada y líder de la oposición por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha criticado la "desproporcionalidad" de la actuación policial. A su denuncia se ha unido el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien pedirá explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha pedido explicaciones a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.La Delegación del Gobierno ha lamentado unos incidentes "que no tienen nada que ver con el grito de sano de Madrid contra la homofobia" empañasen la concentración contra el asesinato de Samuel Luiz. El organismo analizará las imágenes y estudiará la intervención de las fuerzas de seguridad. Consignas contra AyusoPolémica también en relación a uno de los mensajes de los manifestantes. "Ayuso, fascista, estás en nuestra lista", clamaron centenares de personas a su paso por la calle Alberto Aguilera. Una consigna que el PP ha condenado a través de redes sociales con el hastag #ApúntameEnLaLista. Varios miembros del partido han mostrado su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Días atrás, el padre de Samuel Luiz, Maxsoud Luiz, reclamó que no se politice el asesinato de su hijo y que ningún partido político sacase beneficio del caso. "Me gustaría pedir que quitemos banderas y políticos de la manifestación. Queremos que se recuerde a mi hijo como una persona cariñosa, sanitario. No queremos que se convierta en un símbolo", afirmó.Samuel Luiz fue asesinado a la puerta de un pub en A Coruña tras realizar una videollamada con una amiga. Un grupo de personas le golpeó durante 15 minutos hasta que el joven dejó de moverse. La Policía ha interrogado a 13 personas relacionados directa o indirectamente con el suceso. Los agresores fueron grabados por las cámaras cercanas al establecimiento de ocio nocturno ante el que ocurrieron los hechos.

