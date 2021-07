https://mundo.sputniknews.com/20210706/la-audiencia-nacional-de-espana-vuelve-a-investigar-a-mijail-fridman-por-el-caso-zed-1113835997.html

La Audiencia Nacional de España vuelve a investigar a Mijaíl Fridman por el caso Zed

MADRID (Sputnik) — La Audiencia nacional de España acordó volver a investigar al empresario ruso Mijaíl Fridman por la quiebra del grupo tecnológico Zed. 06.07.2021, Sputnik Mundo

En un auto emitido este 6 de julio, los magistrados de la Audiencia Nacional creen que "no resulta descartable" que Fridman provocara de forma deliberada el hundimiento del valor del grupo.Según la denuncia interpuesta por la Fiscalía, el millonario ruso propició una serie de actuaciones que provocaron la quiebra del grupo para luego poder adquirirla por 20 millones de euros, lo que el Ministerio Público considera un "precio irrisorio".El pasado mes de febrero el juez instructor acordó el sobreseimiento de la causa afirmando que las diligencias practicadas no permitieron demostrar que Fridman tuviera una posición de dominio en las decisiones que hicieron perder valor al grupo.Sin embargo, la Audiencia Nacional considera ahora que la fase de instrucción "no está agotada", por lo que reabre la investigación al entender que la conducta de Fridman podría ser constitutiva de delitos de pertenencia a organización desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y corrupción en los negocios.De acuerdo con el relato de los magistrados, resulta plausible que Fridman orquestara una "operativa contraria a las reglas del libre mercado" para provocar la "ruina económica" del grupo porque, aunque estaba formalmente en segundo plano, tenía "evidentes poderes de decisión".En cambio, los magistrados de la Sala de lo Penal descartan, tal y como pedía la hermana del fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, que la investigación se vincule con el caso Tándem, donde se investiga la red del excomisario José Manuel Villarejo, considerado uno de los cabecillas de las 'cloacas' del Ministerio del Interior.En un comentario remitido a Sputnik, la representación de Fridman declaró que su cliente está "sumamente sorprendido y decepcionado" por la reapertura de la investigación.En ese sentido, el empresario ruso se muestra "plenamente confiado" en que la investigación llevarán de nuevo al sobreseimiento del caso porque durante las pesquisas anteriores "no se realizó ningún hallazgo que permita imputarle una conducta indebida".

