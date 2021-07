https://mundo.sputniknews.com/20210706/josep-alsina-indultos-a-independentistas-ponen-de-manifiesto-la-debilidad-del-estado-espanol-1113835562.html

Josep Alsina: indultos a independentistas "ponen de manifiesto la debilidad del Estado español"

Así ha calificado el fundador de la asociación Somatemps, Josep Alsina, a los indultos concedidos por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a... 06.07.2021, Sputnik Mundo

Matices"Obviamente en contra", así de conciso y claro se expresa Alsina respecto a los indultos a los independentistas.Se trata de indultos parciales de acuerdo al Ejecutivo de Sánchez: aunque conmutan la pena de prisión por cumplir, mantiene la inhabilitación a ejercer cargos públicos a los nueve líderes independentistas. Asimismo, no podrán cometer delitos graves en un periodo de entre 3 y 6 años. "Utilidad pública", esgrimió Sánchez para concederlos a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell y Dolors Bassa."En primer lugar, los indultos estaban cantados: desde que Sánchez pacta con [el partido catalán] Esquerra Republicana [de Catalunya, ERC], esto forma parte de la agenda. Lo de 'utilidad pública' es mentira: a Sánchez lo único que le interesa es mantenerse en el poder y necesita los votos de Esquerra, y por lo tanto este es el único motivo, un motivo partidista", sostiene Alsina."En segundo lugar, yo creo que es falso lo que van diciendo por ahí de que los indultos son ilegales". Al mismo tiempo, Alsina indica "que los indultos son perfectamente legales dentro de la legislación vigente en el país. Al mismo tiempo creo que son ilegítimos, y esto debería hacer pensar a muchos que tenemos una legalidad que permite actos manifiestamente ilegítimos, como es este caso"."Estos indultos lo que ponen de manifiesto es la debilidad del Estado. Y el Estado español es débil, no por las supuestas presiones que pueda recibir de Europa [UE], esto es absolutamente falso. El Estado español es débil porque está conducido por personas como Sánchez o como Casado que no tienen ningún proyecto para España, ni tienen el más mínimo interés, ni en España, ni en los españoles. Lo único que les interesa son sus intereses partidistas, porque este régimen del '78, que es el auténtico culpable de todo lo que está pasando, es una partitocracia: aquí solamente cuentan los partidos políticos y sus intereses", remacha Alsina.

