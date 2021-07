https://mundo.sputniknews.com/20210706/iran-denuncia-sabotaje-en-una-de-sus-instalaciones-nucleares-1113827561.html

Irán denuncia sabotaje en una de sus instalaciones nucleares

Irán denuncia sabotaje en una de sus instalaciones nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — Un acto de sabotaje fue cometido en una de las instalaciones de la Organización de la Energía Atómica de Irán en la ciudad de Karaj, informó... 06.07.2021, Sputnik Mundo

"Confirmamos el hecho del sabotaje, sin embargo, no provocó víctimas ni daños significativos", dijo Rabieí citado por la agencia ISNA.Agregó que uno de los edificios fue levemente dañado y ya se está reparando.Las autoridades iraníes han denunciado en repetidas ocasiones actos de sabotaje en sus instalaciones nucleares.En particular, el 11 de abril la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) comunicó que un incidente afectó la red eléctrica de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz.El organismo lo atribuyó a un supuesto acto de sabotaje y lo calificó de "terrorismo nuclear", aunque el apagón no causó víctimas ni provocó la contaminación del medio ambiente.

