El primer ministro libanés advierte que el país está al borde de un estallido social

"El Líbano está a unos días de un estallido social (…) y todas las medidas tomadas por este Gobierno [de Diab] lograron retrasar la explosión, pero no evitarla", dijo Diab.Según el primer ministro, numerosas carencias como el déficit de gasolina, electricidad y medicamentos, empujan al país a una gran catástrofe.Señaló que la estabilidad en el Líbano que acogió a un millón y medio de refugiados sirios y cientos de miles de refugiados palestinos es el punto de partida de la estabilidad de toda la región."El Líbano necesita reformas financieras y administrativas, y el gobierno antes de su renuncia tomó una serie de decisiones, incluidas reformas básicas que están listas para ser implementadas", dijo.Destacó que los libaneses demostraron paciencia en la larga espera de que se formase un Gobierno, pero la paciencia empezó a acabarse dado que la situación "amenaza sus vidas".El primer ministro llamó a "no castigar" al pueblo libanés con presiones económicas y bloqueos, obligándolos a "pagar con su futuro y la salud de sus allegados por algo que hicieron los corruptos [funcionarios]".Hace año y medio que hay disturbios en el Líbano debido a la crisis económica y el creciente déficit de gasolina y medicamentos.El poder adquisitivo de la población cayó al mínimo en medio del colapso de la moneda nacional en más de 10 veces desde el otoño de 2019 y el aumento de los precios de los alimentos.Prácticamente en todas las ciudades del país, incluida Beirut, el Gobierno no está en condiciones de abastecer de electricidad a la población por más de dos horas al día.El Líbano carece de oportunidades para resolver el problema en un futuro próximo, para empezar a sacar al país de la crisis es necesario formar un gobierno y reformas que ayuden a atraer la asistencia financiera internacional.Sin embargo, los políticos llevan siete meses sin ponerse de acuerdo sobre los miembros del gabinete de ministros agravando así la crisis financiera, económica y social.

