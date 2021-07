El presidente de México analiza comercio y migración con senadores de EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20210706/el-presidente-de-mexico-analiza-comercio-y-migracion-con-senadores-de-eeuu-1113839572.html

La reunión a la que asistió el canciller Marcelo Ebrard y otros funcionarios fue calificada de "muy cordial y amistosa", por el mandatario.En los temas sobre el desarrollo de la región, analizaron "cómo fortalecer a América del Norte y a Nuestra América frente al avance económico y comercial de otras regiones del mundo", como la región asiática, detalló el jefe de Estado.La reunión examinó además la integración regional en rubros económicos: explotación de recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnologías, inversión, mercado interno.El objetivo es "equilibrar para que no se quiere rezagada América ante el avance evidente y notorio de Asia", indicó.Sobre el nuevo Tratado México, EEUU, Canadá (T-MEC) que cumple un año este mes, "no hay conflictos de aranceles de ninguna medida, que impidan que podamos importar y exportar libremente", dijo López Obrador.El objetivo es que los productores mexicanos dedicados a la exportación no tengan barreras arancelarias ni obstáculos relacionados con sanidad vegetal animal.Los senadores estadounidens asistentes, demócratas y republicanos, son: Tim Kaine, Rob Portman, John Hoeven, Mike Crapo y Ben Ray Luján, y fueron acompañados por el encargado de negocios estadounidense, John Creamer.Apertura de fronteraEn el tema fronterizo, el jefe de Estado mexicano examinó con los senadores estadounidenses la posibilidad de reabrir pronto la frontera común de casi 3.200 kilómetros.El plan que se implementa desde el mes pasado se basa en la vacunación escalonada en cinco estados de la frontera norte para alcanzar el mismo ritmo que tiene EEUU: desde Baja California en el este hasta Tamaulipas en el oeste."En Baja California ya estamos igual en vacunación que en California [suroeste de EEUU], hoy [6 de julio] concluimos la vacunación en Sonora, y seguimos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas", relató el mandatario a los congresistas del país vecino.En la ciudades fronterizas de esos estados se aplican 1,35 millones de dosis enviadas por EEUU de la vacuna Janssen, fabricada por la farmacéutica Johnson y Johnson, que se aplica en una sola dosis, además de otros embarques de Pfizer.En cuanto al fenómeno de los movimientos de población fronterizos, examinaron "cómo lograr conjuntamente un plan para ordenar el flujo migratorio para que no se exponga a los migrantes".Las partes trabajan "para que no haya tráfico de personas, se protejan los derechos humano y de manera muy realista se pueda medir cuánta fuerza de trabajo se requiere para el crecimiento de América del Norte, porque se van a necesitar trabajadores" en el desarrollo futuro, relató.El mandatario indicó a los senadores, finalmente, que México es el principal socio comercial de EEUU.En efecto, entre enero y mayo de 2021, las exportaciones mexicanas tuvieron una participación de 14,7% total del intercambio de mercancías de la potencia norteamericana, según la Oficina del Censo estadounidense, superando a Canadá, que acumula el 14,5%; y a China con 13,9% del comercio estadounidense.El valor del intercambio de productos entre México y EEUU ascendió en cinco meses de este año a 262.811 millones de dólares.

