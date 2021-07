https://mundo.sputniknews.com/20210706/eeuu-cada-vez-mas-acorralado-en-medio-oriente-1113840688.html

EEUU cada vez más acorralado en Medio Oriente

¿Retirada inminente?Tras el bombardeo que realizó EEUU en la frontera de Irak y Siria contra supuestas fuerzas proiraníes a fines de junio, llegaron dos respuestas. Primero, este domingo 4 de julio, una base militar de EEUU ubicada en el yacimiento petrolífero de Al Omar en la provincia siria de Deir Ezzor, fue alcanzada por misiles. Algo que el Departamento de Defensa de EEUU se encargó de negar de inmediato. Entonces, salieron a la luz videos del ataque.Mientras, este lunes y de acuerdo al canal de Telegram de Saberin News, al menos cuatro aviones no tripulados cargados con explosivos atacaron la Zona Verde de Bagdad impactando de forma 'directa y precisa' en los pasillos de la parte sur de la embajada de EEUU, donde se encuentra la tercera base de Al-Tawhid, y que de acuerdo a testigos se registró al menos una explosión. Esto también ha sido negado por el país norteamericano."EEUU es el elefante en la cacharrería que entra sin permiso y sin invitación a países que tienen una frágil situación y lo que hacen básicamente es derruir toda posibilidad de desarrollo de estos países, para aparecer posteriormente como la opción humanitaria más importante", apunta García Watson.En este contexto, este lunes el presidente de Siria, Bashar al-Asad, realizó una llamada telefónica a su homólogo y recientemente electo presidente electo de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, para felicitarle por su victoria en los comicios. Ambos apelaron a la importancia de reforzar sus relaciones bilaterales.El analista señala al respecto que "Irán y Siria tienen un denominador común, porque tienen un enemigo común que es EEUU, que desde hace una década vienen promocionando a los grupos que llaman 'moderados' en Occidente, pero que son grupos terroristas, son grupos yihadistas y takfiríes, que han sembrado el odio, la destrucción, en fin, una situación casi de Estado fallido generalizado en Oriente Medio".Paz en Afganistán: ¿un sueño inalcanzable?Últimamente la situación en Afganistán está en la mira de los medios internacionales y las autoridades de los países fronterizos con ese Estado de Asia Central de donde EEUU y sus aliados retiran sus contingentes tras casi 20 años de invasión. Y, a juzgar por las informaciones procedentes de la zona, el triunfo de la paz en Afganistán se hace cada vez más quimérico.Muestra de ello es la respuesta que el movimiento talibán (prohibido en Rusia) ha dado este martes a los medios occidentales que difundieron informes de supuestos planes de paz con el Gobierno de Afganistán. El movimiento radical desmintió esas filtraciones.Más temprano, la agencia Reuters afirmó que los talibanes tenían previsto presentar el próximo mes una propuesta de paz por escrito al Gobierno afgano."Algunos medios publicaron que el Emirato Islámico [como se autodenomina el movimiento talibán] tenía un plan de paz que presentaría al Gobierno de Kabul el próximo mes. Eso no es cierto", dijo a Sputnik el representante de la oficina política de los talibanes en Catar, Naim Wardak.Agresión mediática contra Nicaragua: ¿antesala a la agresión militar?La actual campaña mediática contra el Gobierno de Nicaragua buscaría justificar una agresión bélica contra la nación centroamericana, según denunció a Sputnik el periodista nicaragüense, William Grigsby."Generalmente, EEUU, cuando va a realizar acciones agresivas, prepara su opinión pública –recurriendo a infamias– y a la opinión pública de los países que están subordinados a sus políticas para justificar sus agresiones y guerras. Nosotros esperamos que no se le ocurra una guerra", manifestó el periodista.Al mismo tiempo, calificó de "hipócrita" la actuación de EEUU, un país que no tolera injerencias en sus asuntos, pero que lo hace en relación a los demás."Yo me pregunto si EEUU aceptaría que Nicaragua financie a cualquier grupo político en su territorio, por ejemplo, o qué diría Pedro Sánchez en España si Nicaragua decide financiar a un grupo que respalda la independencia de Cataluña o la independencia de Euskadi", señaló, al indicar que "está probado" que la nación ibérica "ha financiado grupos de oposición para hacer violencia política en Nicaragua", algo que ha hecho también EEUU.

