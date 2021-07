https://mundo.sputniknews.com/20210705/zelenski-afirma-que-ve-en-entrada-de-ucrania-en-la-otan-una-garantia-de-la-seguridad-1113797133.html

Zelenski afirma que ve en entrada de Ucrania en la OTAN una garantía de la seguridad

Zelenski afirma que ve en entrada de Ucrania en la OTAN una garantía de la seguridad

KIEV (Sputnik) — El ingreso de Ucrania en la OTAN representa una garantía de la seguridad y el bienestar del país, declaró el presidente de Ucrania, Volodímir... 05.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-05T10:58+0000

2021-07-05T10:58+0000

2021-07-05T10:58+0000

internacional

volodímir zelenski

otan

ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/89/1088338972_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_15b1c03325e7f71f4613e156a905b991.jpg

El mandatario destacó que "los proyectos de la UE y la OTAN no se completarán sin Ucrania" y subrayó que el ingreso en la Unión y en la Alianza "representa una prioridad fundamental y estratégica de la política exterior de Ucrania"."Para nosotros es, ante todo, una garantía de la seguridad y una garantía del bienestar. Creo que el Estado ucraniano y el pueblo ucraniano ya hicieron suficiente para obtener de nuestros socios una confirmación clara de cuándo y cómo Ucrania será miembro de la UE y de la Alianza", dijo Zelenski durante el foro Ucrania 30. Política internacional.Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, denunció durante el evento la decisión de algunos Estados miembros del bloque militar de no vender armas a Kiev, que catalogó de politizada.A principios de junio el portavoz del gabinete de ministros alemán, Steffen Seibert, comentó que el Gobierno de su país no permite exportar armas a Ucrania y en el futuro mantendrá esa política.Previamente el canciller ucraniano afirmó que su país se convertirá en miembro de la OTAN incluso antes de ingresar a la Unión Europea. Al mismo tiempo, el titular se negó a mencionar fechas.Kuleba también señaló que ahora en el bloque militar, al igual que en 2008, no hay un consenso sobre cuándo Ucrania se unirá a la Alianza, pero existe un consenso político sobre el hecho de que, tarde o temprano, estará en la OTAN.En 2014 Ucrania renunció al estatus de país no alineado y en 2018 proclamó la adhesión a la Alianza Atlántica como uno de los objetivos de su política exterior.El Parlamento ucraniano aprobó en febrero de 2019 las enmiendas a la Constitución del país, las que refrendan la política de ingreso en la UE y la OTAN.Cerca de un año después, en junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto estado en recibir el estatus de socio de la OTAN con capacidades ampliadas. Anteriormente, esa condición fue otorgada a Australia, Finlandia, Georgia, Jordania y Suecia.El otrora secretario general de la Alianza Atlántica Anders Fogh Rasmussen reveló su opinión de que, para la adhesión de Ucrania al bloque militar, se tienen que cumplir algunos criterios precisos, lo que llevaría mucho tiempo.Según algunos expertos, Kiev no podrá ser admitido en la OTAN en los próximos 20 años.

https://mundo.sputniknews.com/20210611/la-linea-roja-como-las-ansias-de-unirse-a-la-otan-podrian-acabar-con-la-independencia-de-ucrania-1113130920.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodímir zelenski, otan, ucrania, europa