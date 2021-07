https://mundo.sputniknews.com/20210705/vicepresidente-de-brasil-no-ve-problemas-en-debatir-el-uso-del-voto-impreso-1113816296.html

Vicepresidente de Brasil no ve problemas en debatir el uso del voto impreso

Vicepresidente de Brasil no ve problemas en debatir el uso del voto impreso

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El vicepresidente de Brasil, Antonio Hamilton Mourao, aseguróque no ve problemas en debatir cambios en el sistema de voto en el país... 05.07.2021, Sputnik Mundo

En Brasil se usan las urnas electrónicas desde hace más de 20 años y nunca hubo problemas, pero Bolsonaro asegura, sin pruebas, que hay margen para el fraude y defiende implantar el voto impreso en las elecciones presidenciales de 2022.La semana pasada llegó a decir que no cedería la presidencia en una eventual derrota electoral "si hay fraude", insistiendo en la tesis de que el actual sistema no es fiable.El pasado 21 de junio el Tribunal Superior Electoral dio a Bolsonaro un plazo de 15 días para que presente pruebas de sus afirmaciones sobre irregularidades en el sistema electoral, por el cual fue electo.El presidente, no obstante, respondió que no tiene obligación de presentar pruebas a nadie y avanzó que pretende realizar una demostración pública en sus redes sociales de la vulnerabilidad de las urnas electrónicas con hackers.El debate sobre el cambio en el sistema de votación crece a medida que la popularidad de Bolsonaro se va desgastando y que las encuestas de opinión colocan al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) como claro favorito en los comicios.

