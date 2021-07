https://mundo.sputniknews.com/20210705/putin-aprueba-nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-la-importancia-de-china-e-india-1113810281.html

Putin aprueba nueva Estrategia de Seguridad Nacional: la importancia de China e India

Putin aprueba nueva Estrategia de Seguridad Nacional: la importancia de China e India

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha aprobado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que de acuerdo al decreto correspondiente, ayudará a proteger el... 05.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-05T18:06+0000

2021-07-05T18:06+0000

2021-07-05T18:06+0000

octavo mandamiento

sospecha

estrategia de seguridad nacional de rusia

la india

talibanes

tropas

afganistán

cia

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1113810223_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4b0e5434db8bfd1e5e5f0c4e839ae67c.png

Putin aprueba nueva Estrategia de Seguridad Nacional: la importancia de China e India Putin aprueba nueva Estrategia de Seguridad Nacional: la importancia de China e India

La estrategiaLa injerencia extranjera, las amenazas militares y las respuestas a acciones hostiles y la seguridad de la infraestructura informativa del país, apuntalan una estrategia donde se le da vital importancia a la unidad y cohesión de la sociedad rusa, el logro de los objetivos de desarrollo nacional, y el aumento de la competitividad y el prestigio internacional de Rusia."Rusia por su inmensidad territorial y los cambios que se van desarrollando, primero tiene que adaptar su sistema defensivo a nuevas áreas, por ejemplo el Ártico; a nuevos planteamientos que ya se están circunscribiendo, como es el espacio, que es de todos pero no es de nadie, pero cada vez las potencias están más mirando con hambre de búsqueda de recursos minerológicos allí, y por lo tanto todo el mundo está creando ya sus primeras armas ciberespaciales. Y luego las nuevas armas que se están desarrollando de modo convencional que son estas famosas guerras híbridas describiéndolas de esa forma tan 'poética' como revoluciones de colores o de otro tipo".Respecto a una de las prioridades de la política exterior de Rusia como lo es el desarrollo de la cooperación estratégica con China y la India, Orella sostiene que el eje a nivel económico del mundo se encuentra en Asia, por lo tanto la estabilidad política allí es muy importante. "Los principales bloques a nivel asiático son la India y China que siempre han mantenido sus diferencias y sus matices. Los dos países han conseguido su estabilidad, se llevan bien, se vigilan, y curiosamente Rusia es uno de los países que se lleva bien con ambas grandes potencias asiáticas", señala Orella.Espantada de EEUU de Afganistán desata el caos en la regiónEl pasado viernes el ejército de EEUU abandonó sin previo aviso la base de Bagram, su mayor fortaleza en el país, situada a 70 kilómetros de Kabul. Primera consecuencia: las instalaciones fueron inmediatamente saqueadas por los locales."Es un abandono ante una guerra que ha consumido vidas humanas, economías, y desde luego significa un fracaso más de los intentos de proyectos políticos realizados por los EEUU con una carencia e ignorancia total de la historia del país", advierte al respecto el Dr. Orella.Pero las consecuencias fueron más allá: los talibanes ya controlan más del 70% de los 1.430 kilómetros de la frontera entre Afganistán y Tayikistán, según aseguró este lunes a Sputnik una fuente en la jefatura del Comité de Seguridad Nacional tayiko.Un control que el analista entiende como el modo de vida que tienen los talibanes. "Como todos sabemos, todo Gobierno, todo Estado en la clandestinidad que está actuando intentando mantener unas instalaciones políticas, unas actividades militares, etc., necesitan financiarse. Si no son el Estado legítimo, y que por lo tanto pueden financiarse a través de los impuestos, pues lógicamente se están financiando de otro modo. ¿Cuál es ese otro modo? Pues habitualmente el narcotráfico", remacha el Dr. Orella.¿Por qué la visita a Colombia del jefe de la CIA y del Comando Sur levantan sospechas en Venezuela?El presidente Nicolás Maduro denunció que la CIA y el Comando Sur de Estados Unidos están organizando un plan para agredir a Venezuela y atentar contra su vida y contra la de importantes líderes políticos y militares del país. La denuncia la hace tras la visita a Colombia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos y el jefe de la CIA.El analista político William Serafino indica que desde hace muchos años Colombia se ha convertido en una base de operaciones de Estados Unidos para planificar y organizar acciones violentas contra Venezuela."Basta recordar lo que ocurrió en agosto de 2018 o con la Operación Gedeón del año 2020", señala Serafino en referencia a los dos intentos de magnicidios contra Maduro que se organizaron desde territorio colombiano.A su vez, Serafino alerta sobre los "escenarios bastante catastróficos" que se podrían generar en toda América Latina "en el caso de que algún plan de estas características se llegara a ejecutar. El presidente Maduro ha prevenido lo que podría ocurrir y lo ha alertado con tiempo", señaló.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

la india

afganistán

colombia

venezuela

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, sospecha, estrategia de seguridad nacional de rusia, la india, talibanes, tropas, afganistán, cia, colombia, venezuela, china, eeuu, vladímir putin, rusia