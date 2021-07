https://mundo.sputniknews.com/20210705/precarizacion-y-amenazas-los-trabajadores-de-la-base-conjunta-de-espana-y-eeuu-claman-justicia-1113803648.html

Precarización y amenazas, los trabajadores de la base conjunta de España y EEUU claman justicia

Precarización y amenazas, los trabajadores de la base conjunta de España y EEUU claman justicia

España y EEUU prorrogan el convenio que regula la presencia militar norteamericana en Andalucía. Pero en Rota (Cádiz), donde se encuentra la principal base... 05.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-05T14:42+0000

2021-07-05T14:42+0000

2021-07-05T14:43+0000

eeuu

españa

empleo

base naval de rota

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1113803383_0:57:1086:668_1920x0_80_0_0_337eb3d28404b0319c4d92dd5c909aa7.jpg

Rafael Romero Gamero pasó cerca de 30 años trabajando en la Base Naval de Rota en diversos puestos ofreciendo servicios de hostelería y mensajería a los residentes. Entraba y salía con normalidad, pero el tiempo ha pasado y ahora sostiene un relato turbio y dolido sobre la vida en el interior de la base conjunta de España y Estados Unidos.Rafael Romero era durante décadas un simple cocinero y repartidor de pizza, y tenía acceso casi ilimitado y contacto cotidiano con gran parte de la base. Ante incidentes de seguridad que se produjeron en el recinto, Romero asegura que la Naval Investigation Service –la policía secreta interna de la base– le ofreció trabajar como informante. No obstante, rechazó esta oferta. Fue a partir de entonces, siempre según el relato de Romero, cuando se vio sometido a un proceso de bullying y acoso laboral que desembocó finalmente en su despido."A mi me han amenazado un Brigada de Seguridad y un Sargento Primero con pegarme un tiro en la cabeza si denunciaba todas estas tropelías y persecución que me estaban haciendo. Denuncié, pero ni la justicia ni las inspecciones de trabajo han conseguido penetrar en la base". Rafael Romero acudió al Juzgado Social provincial que calificó su despido de improcedente, obligando a los militares a readmitirlo en su puesto, algo que no hicieron, por lo que la defensa llevó el caso a mayor instancia, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, de nuevo, decretó a favor del trabajador. Pero, a pesar de la jurisprudencia a la que ha tenido acceso este periodista, el mando norteamericano no ha acatado hasta el momento el dictamen. "Ellos están aquí como si todo fuera suyo, su prepotencia es criminal, no acatan las leyes ni cuando tienen una sentencia firme contra la que no cabe recurso", lamenta Romero. El futuro de este exempleado es incierto, cerca de los 50 años está en tratamiento por depresión y su reinserción laboral se antoja difícil. Un empleo precarizadoTanto Rafael Romero como el resto de trabajadores de la base están enmarcados en el Convenio bilateral de España y EEUU, es decir, aquellos contratados por el Ministerio de Defensa pero cedidos a la Armada estadounidense para todo tipo de trabajos en la base naval: "La legislación española en materia laboral será de aplicación a todo el personal de los contratistas que sea residente habitual en España" –lee el art. 6 del Anejo de Contratación de Obras y Servicios–. Pero la Ley española, para individuos como Romero, ha quedado en el limbo de los grandes condicionantes de la geoestratégica y la diplomacia.La realidad de los más de mil trabajadores locales de las bases militares americanas de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) queda arrinconada por la prórroga del Convenio por un año que Defensa anunció tras su reciente expiración en mayo de 2021. Solo en el complejo de Rota, donde convive la marina de España y EEUU, hay alrededor de 800 trabajadores como personal laboral local. Cientos de personas que ven sus condiciones de vida precarizadas. A pesar de las últimas medidas de Hacienda para compensar a localidades como Rota, que ha recibido más de un millón de euros para compensar los servicios que presta a la Base, los trabajadores siguen esperando atención y justicia."Lo que sale por una puerta, entra por otra a menor precio"La evolución del empleo que genera la base en los vecinos de la Bahía es negativa. La misma indefensión que denuncia Romero la encontramos en la reunión semanal que celebra el Comité de Empresa de Louis Berger Aircraft, la empresa estadounidense concesionaria que gestiona el aeropuerto de la base. Desde el verano de 2015 los trabajadores se enfrentan a la directiva de la empresa norteamericana que revocó unilateralmente el convenio laboral existente. Para cancelar el marco normativo que venía funcionando, la directiva de la empresa se apoyó en un estudio de la consultora de Deloitte que decretó una sobredimensión de la plantilla en 45 trabajadores de sobra. El Comité de Empresa cuenta a Sputnik que el dictamen de Deloitte equivalía a poner al lobo a cuidar de las ovejas. "Ese estudio fue un traje hecho a medida que les sirvió para hacer lo que necesitaban, despidieron a 32 trabajadores, de los que 10 fueron por causas disciplinarias. Llama la atención, porque nunca hubo despidos disciplinarios, pero sí 10 casos en solo un año. De hecho, posteriormente la ley ha decretado que la mitad de estos despidos son nulos o improcedentes", cuenta a Sputnik Edgard Smith, que ha vivido en carne propia todo este proceso. El Comité de Empresa denuncia abaratamiento de costes y precarización del empleo que ha permitido a la empresa que gestiona los vuelos a la Base reducir en cerca de 10 mil euros anuales el salario bruto del operario. "Lo que sale por una puerta, entra por otra, pero ha contratado más barato. A pesar de los despidos por sobredimensión, posteriormente se ha contratado a 55 nuevos empleados, de los que 27 son subcontratados y 19 eventuales", denuncia Fernando Herrera, miembro del Comité. "Están intentando degradarnos y pagarnos y tratarnos como si fuéramos personal de aeropuerto civil, normales y corrientes, pero no lo somos. Aquí tenemos acuerdos de confidencialidad, cargamos y descargamos bombas, soldados heridos, muertos y prisioneros, no se trata de descargar maletas simplemente".Otro caso que se añade al agravio laboral es el del equipo de 30 bomberos que realizan continuamente 56 horas de trabajo semanal. El presidente del Personal Laboral Local, Manuel Urbina, aclara a Sputnik que "en asuntos laborales se cede todo el poder a los americanos, ellos deciden el sueldo, oportunidades y duración del empleo, están por encima de la Ley española, la posición de España en este asunto es muy débil". La base naval de Rota llegó a España en 1953. Entonces Franco recibió armamento. Hoy, las 2.300 hectáreas que ocupa el recinto son un seguro económico para la Bahía, dependiente de los astilleros y del input económico que aportan los más de 5.000 residentes de la Base y sus familiares. En 2018, fuentes militares de la base cifraron en 450 millones de euros el impacto económico que implicaba para la región. Rota, por designios geográficos, es un puerto fundamental para controlar el paso del Atlántico al Mediterráneo para la geoestrategia de la Casa Blanca. Sin embargo, este don, parece más una maldición para parte de los trabajadores locales, que reclaman derechos y justicias mientras zozobran entre dos aguas.

https://mundo.sputniknews.com/20210312/los-espanoles-que-trabajan-en-las-base-norteamericana-de-rota-se-quedan-sin-vacunas-1109885448.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

eeuu, empleo, base naval de rota