Pablo Iglesias, el 'Coletas', reaparece con nueva imagen en un curso de verano en la UCM

Es la primera reaparición en público después del batacazo en las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo. Pablo Iglesias ha resurgido sin anuncio previo el lunes 5 de julio de 2021 para impartir la conferencia inaugural del curso Asesoría política a gobiernos y administraciones en la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, informa elDiario.es. Iglesias ha sido invitado por los organizadores para dar esta charla de inauguración, no remunerada, en el curso de verano. El curso, Asesoría política a gobiernos y administraciones, está dirigido por la decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM María Esther del Campo García y el profesor de esta universidad Jorge Resina de la Fuente.Iglesias, desde que dejó la política activa tras las elecciones madrileñas, ha estado en paradero desconocido sin participar en eventos públicos ni aparecer en las redes sociales. Tampoco asistió ni siquiera a la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos a cuyo frente como relevo se eligió a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.Su imagen ya dio que hablar en el mes de mayo en las redes tras cortarse la coleta, el exlíder de la formación en declaraciones pasadas había pronunciado: "No me voy a cortar la coleta porque me gusta llevar el pelo largo", "para mí el pelo es como lo de Sansón" o "la coleta forma parte de mí y me seguirá acompañando". Tras cambiar de corte de pelo, le comentó a la presentadora de Ya es mediodía, Sonsoles Ónega, en un intercambio de mensajes con él tras conocer la noticia que lanzó La Vanguardia, que "se ve como Brad Pitt". Iglesias ha optado por un regreso académico a la esfera pública. De hecho, la Complutense es la universidad en la que realizó sus estudios y se doctoró. En la facultad conocería a otros impulsores de la formación morada, como Juan Carlos Monedero. En una entrevista del 28 de abril en el canal La Sexta, Iglesias expresó que cuando dejara su "experiencia política" su intención era volver a la docencia en la universidad.

