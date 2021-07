https://mundo.sputniknews.com/20210705/ojo-con-las-senales-asi-es-como-puedes-detectar-la-deficiencia-de-vitamina-b12-1113804968.html

¡Ojo con las señales! Así es como puedes detectar la deficiencia de vitamina B12

¡Ojo con las señales! Así es como puedes detectar la deficiencia de vitamina B12

05.07.2021

estilo de vida

salud

El cuerpo humano necesita vitamina B12 para producir glóbulos rojos, nervios, ADN y realizar otras funciones importantes. Como la mayoría de las vitaminas, la B12 no es producida por el organismo, por lo que debe obtenerse a través de alimentos o suplementos.La B12 puede ser encontrada en la carne roja, los huevos, las aves, los productos lácteos y otros alimentos de origen animal. Por esta razón, aquellos que siguen una dieta vegetariana estricta tienen un alto riesgo de presentar deficiencia de este nutriente.Los síntomas de niveles bajos de B12 son bastantes, por lo que es importante estar atento a las señales que da el cuerpo.Lo primero que debes observar es el color de la piel. En personas con deficiencia de B12, la piel se vuelve muy pálida o incluso amarillenta. Esto se debe a que la falta de esta vitamina causa una disminución en los glóbulos rojos, lo que, a su vez, provoca un exceso de bilirrubina. Una gran cantidad de esta sustancia en el cuerpo le da a la piel y al blanco de los ojos un color que tira a amarillo.La debilidad y la fatiga constantes también podrían ser señales de que el cuerpo no recibe suficiente B12. En este caso, los culpables también son los niveles bajos de los glóbulos rojos. Ellos son los responsables de transportar oxígeno a las células y su falta causa hipoxia —baja concentración de oxígeno— en los tejidos. Puede provocar también somnolencia constante, dificultad para respirar y mareos.Otra función de la vitamina B12 es proteger las fibras nerviosas. Por lo tanto, su deficiencia afecta el funcionamiento del sistema nervioso. Esto se manifiesta en forma de parestesia, es decir, un trastorno de la sensibilidad cutánea que se caracteriza por el surgimiento espontáneo de sensaciones como frío, hormigueo, ardor.La glositis es otra consecuencia desagradable de una deficiencia de B12. Se trata de una infección que causa dolor en la lengua, además de un cambio en su textura y color. También puede causar picazón en la boca o una sensación de hormigueo lingual.Los cambios de humor también están asociados con la falta de vitamina B12 en el organismo. La deficiencia crónica de esta vitamina puede incluso conducir a una depresión severa o demencia.La deficiencia a largo plazo de B12 puede provocar problemas de coordinación e incluso cambios en la manera de caminar, algo especialmente peligroso para las personas mayores.En casos raros, la falta de B12 puede causar un daño al nervio óptico, lo que hace que la visión se vuelva borrosa. Esta pérdida progresiva de la visión se denomina neuropatía óptica.Los bajos niveles de B12 podrían causar también los siguientes síntomas: olor corporal desagradable, pérdida de apetito, dolor de espalda y dolores de cabeza regulares. Muy raramente, pueden incluso causar fiebre. La deficiencia de vitamina B12 puede tardar en desarrollarse, lo que hace que los síntomas aparezcan gradualmente y se intensifiquen con el tiempo, explicó Harvard Medicine. En algunos casos, sin embargo, pueden surgir relativamente rápido. Diagnosticar la deficiencia de B12 a tiempo es esencial para evitar que cause daños graves al organismo. Así, si tu cuerpo te da señales de que algo no está bien, no tardes en buscar ayuda médica.

