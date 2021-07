https://mundo.sputniknews.com/20210705/la-derecha-espanola-podria-empezar-a-reunificarse-albert-rivera-ya-asesora-al-pp-1113807373.html

La derecha española podría empezar a reunificarse: Albert Rivera ya asesora al PP

El fundador y antiguo líder de Ciudadanos podría estar preparando su incorporación en el principal partido de la oposición de cara a las aún lejanas elecciones... 05.07.2021, Sputnik Mundo

españa

pablo casado

ciudadanos

albert rivera

partido popular de españa

política

El que fuera presidente y máximo líder del partido Ciudadanos (Cs) podría engrosar las filas del Partido Popular (PP) en un futuro a largo plazo, al menos de cara a las próximas elecciones generales. Albert Rivera podría figurar como número dos en la lista electoral por Madrid, un hecho que culminaría la excelente relación que mantiene en la actualidad con el presidente de los populares, Pablo Casado, de quien, según avanza el diario El Independiente, se ha convertido en una suerte de asesor. De acuerdo con las fuentes de este periódico, Casado atiende los consejos de Rivera, con quien se ha reunido varias veces en los últimos tiempos. De hecho, la línea dura discursiva contra el Gobierno adoptada por el principal partido de la oposición a raíz de los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes podría ser producto de los consejos del anterior jefe de la formación naranja. Pablo Casado se ha opuesto férreamente a la medida de gracia, expresando también su fuerte malestar con los jerarcas de la Iglesia católica y los representantes del empresariado, más comprensivos con esta herramienta jurídica. El líder del PP ha llegado a acusar al presidente Pedro Sánchez de intentar perpetrar un "cambio de régimen" en el país. Con el hipotético fichaje de Rivera por el PP se podría conseguir uno de los objetivos planteados por la cúpula del partido; volver a representar de forma unitaria el espectro ideológico de la derecha en España, actualmente fragmentado en tres partidos: PP, Vox y Cs. Un Rivera bien posicionado dentro de la estructura jerárquica del Partido Popular significaría completar la absorción final de Cs y el paulatino arrinconamiento de los de Santiago Abascal. Un fichaje complicadoFuentes de El Independiente en el seno del PP aseguran que la relación entre la dirección de este partido y Albert Rivera es "muy buena", pero que la entrada del político catalán en el partido se antoja arriesgada. El caso es que Rivera y Casado han venido estrechando sus lazos durante meses, en particular en el último año. Uno de los frutos de esta buena relación fue la mediación ofrecida para que Toni Cantó, exdiputado de Cs disconforme con la actual dirección del partido naranja, acabara recalando en el PP al poco de convocarse el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Consejos en temas punzantesLa buena sintonía entre los dos políticos no solo se traduce en la influencia ejercida por Rivera en el ámbito de la problemática catalana, sino también en la peliaguda cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Aun cuando el PP estuvo próximo a llegar a un acuerdo con el Gobierno, lo cierto es que ahora no. La opinión de Albert Rivera parece haber contribuido al bloqueo de la renovación de este órgano, pues considera que, tras la concesión de los indultos, la legislatura de Pedro Sánchez está agotada y solo cabe imponer la tesis de ruptura total con el Gobierno. Ante los riesgos, sin prisasLos contactos entre Albert Rivera y Pablo Casado han sido frecuentes desde finales de 2020. Con el horizonte electoral aún lejano, el PP podría estar preparando la llegada del antaño líder naranja sin ninguna prisa. Su cúpula ha llegado a sondear su aceptación entre diferentes cargos y dirigentes territoriales ante la posibilidad de incorporar a Rivera como número dos por Madrid en las próximas elecciones generales, si bien las fuentes oficiales de la dirección del partido niegan tal planteamiento.El caso es que una operación de esta naturaleza despierta muchos recelos a nivel interno, tanto por el riesgo de ensombrecer la figura del propio Casado como por las pretensiones de Rivera de obtener un cargo que no sea "nada por debajo de vicepresidente" en un hipotético Gobierno del PP, ahora que las encuestas le son favorables. Aunque empleado en la actualidad en un bufete de abogados de Málaga, en su entorno se muestran convencidos de que Rivera "volverá a la política". No será el primeroEn el PP ya figuran varios antiguos cargos de Ciudadanos, muchos de ellos de la máxima confianza del político catalán. Aparte de Toni Cantó en la Comunidad de Madrid, otros ejemplos los encarnan Fran Hervías, (antiguo secretario de Organización de Cs, ahora trabajando en la secretaría general del PP a las órdenes de Teodoro García Egea), Marta Rivera de la Cruz (actual consejera de Cultura en el Gobierno regional de Madrid), el caso de José Manuel Villegas (exnúmero dos de Albert Rivera y al frente de la Fundación Propósito, un think tank vinculado al PP), o el de Lorena Roldán (ahora diputada por el PP en el Parlamento de Cataluña).Es posible que los guiños públicos hacia el abogado catalán tengan lugar en la próxima Convención Nacional del Partido Popular en octubre, donde podría participar y en la que se prepara la presentación de Pablo Casado como posible próximo presidente del Gobierno de España.

pablo casado, ciudadanos, albert rivera, partido popular de españa, política