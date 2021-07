https://mundo.sputniknews.com/20210705/khabib-confiesa-cual-es-su-mayor-arrepentimiento-1113798968.html

Khabib confiesa cuál es su mayor arrepentimiento

El excampeón de peso ligero de la UFC, Khabib Nurmagomédov, ha revelado que lo que más lamenta a estas alturas de su vida es el tiempo que perdió. 05.07.2021, Sputnik Mundo

"Sobre todo me arrepiento por el tiempo que he perdido", escribió en su Instagram.Desde que anunció el fin de su carrera, Khabib ha dedicado más tiempo a su familia, amigos y sus nuevos emprendimientos en los que trabaja para materializarlos. Sin embargo, no pudo esconderlo más y en una reciente entrevista admitió cuánto extraña volver al octágono y pelear.A pesar de que el excampeón en varias oportunidades rechazó reanudar su carrera profesional, continúa preparándose físicamente y ayudando a entrenar a luchadores allegados a él.

