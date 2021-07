https://mundo.sputniknews.com/20210705/gobierno-peruano-destaca-vacunacion-contra-covid-19-en-el-pais-para-evitar-una-tercera-ola-1113821924.html

Gobierno peruano destaca vacunación contra COVID-19 en el país para evitar una tercera ola

Gobierno peruano destaca vacunación contra COVID-19 en el país para evitar una tercera ola

LIMA (Sputnik) — El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, destacó que el país haya superado la aplicación de ocho millones de dosis contra el COVID-19, algo... 05.07.2021

américa latina

vacuna contra coronavirus

perú

"Hemos superado la aplicación de ocho millones de dosis contra la COVID-19 en nuestro país. Todo forma parte del trabajo y esfuerzo del Gobierno y equipos desplegados a nivel nacional para inmunizar a más compatriotas y evitar una tercera ola. Sigamos poniendo el hombro", indicó el titular de Salud a través de su cuenta en Twitter.Actualmente, según el Ministerio de Salud son 8.055.032 personas las que han recibido al menos una dosis, mientras que son 3.326.409 quienes han recibido ambas.Asimismo, durante una rueda de prensa en Lima (centro), Ugarte advirtió que la segunda ola aún no ha llegado a su fin a pesar del descenso de muertes y contagios."La segunda ola no ha llegado a su fin, no debemos bajar la guardia, siempre hay el riesgo de una tercera ola, todos debemos seguir las normas y usar doble mascarilla. Con eso debemos enfrentar mejor el riesgo de un rebrote", afirmó el funcionario.A la fecha, Perú registra 193.230 decesos por la enfermedad respiratoria y 2.065.113 infectados; así como 3.302.809 vacunados con las dos dosis.Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 183.560.151 casos confirmados de contagio, y 3.978.581 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

perú

