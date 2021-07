https://mundo.sputniknews.com/20210705/el-presunto-nexo-de-castillo-con-una-mafia-local-y-los-problemas-para-su-eventual-gobierno-1113815370.html

El presunto nexo de Castillo con una mafia local y los problemas para su eventual Gobierno

El presunto nexo de Castillo con una mafia local y los problemas para su eventual Gobierno

LIMA (Sputnik) — Mientras las elecciones en Perú ya parecen tener en Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda) un ganador a la presidencia ante la virtual derrota... 05.07.2021, Sputnik Mundo

Vladimir Cerrón es el fundador y líder de Perú Libre. Fue gobernador del departamento de Junín (centro) entre los años 2011 y 2014. En 2019 fue condenado por la Justicia por delitos de corrupción a causa de la ejecución irregular de un hospital y una obra de saneamiento durante su gestión.Cerrón en un inicio quiso postular a la segunda vicepresidencia junto a Castillo, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se lo impidió, al tener una sentencia activa, por lo que el político se mantuvo fuera de la carrera electoral. Sin embargo, en repetidas ocasiones puso en entredicho el liderazgo del virtual presidente electo de Perú, sugiriendo que éste pasa por su autoridad como fundador del partido que lo está llevando al poder.Mafia dinámicaLa semana pasada, la fiscalía inició formalmente las investigaciones sobre una presunta mafia denominada Los Dinámicos del Centro, una organización que funcionaba dentro de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Junín (DGTC Junín) y que se dedicaba a cobrar sobornos a personas que querían obtener licencias de conducir de forma ilícita.La fiscalía sostiene que esta mafia estaría conformada por varios miembros de Perú Libre. Entre los más destacados está José Bendezú, quien fue secretario de Juventudes, secretario de Prensa y excandidato al Congreso por Junín. También estaría Arturo Cárdenas, quien fue secretario de Organización y asesor de Cerrón, y Waldys Vilcapoma Manrique, quien fue encargado de la sede que tiene el partido en la localidad de Satipo (provincia de Junín), además de funcionario de la DGTC Junín.Si bien hasta el momento la fiscalía no afirma que Castillo haya pertenecido a Los Dinámicos del Centro, recientes testimonios de colaboradores eficaces han revelado al Ministerio Público que la organización se habría dedicado a captar fondos a través del cobro de cupos, y mediante un mayor costo de sus sobornos, con el fin de conseguir dinero para financiar la campaña en segunda vuelta de Perú Libre.Esta teoría de la fiscalía está apoyada, entre otras cosas, por audios telefónicos en los que se le escucha a Cárdenas presionar a funcionarios del Gobierno de Junín, supuestamente nombrados gracias a gestiones ilícitas de Cerrón, para que den dinero para apoyar la candidatura de Castillo y, en algunos casos, incluso para que entreguen partes de sus sueldos en favor de "la causa".¿Vicepresidenta implicada?El caso empeora con la presunta participación de la actual candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, quien, según mensajes de la aplicación WhatsApp, en poder de la fiscalía, habría tenido una cuenta bancaria para recibir aportes monetarios de militantes y simpatizantes para pagar la caución de Cerrón en su sentencia por corrupción. Boluarte ha negado que esta captación sea ilícita, por lo que todo se trataría de cierta forma solidaria de ayudar al fundador de Perú Libre.Por su parte, Castillo ha descartado no sólo su involucramiento en Los Dinámicos del Centro, sino que ha negado que su campaña haya sido financiada con dinero proveniente de la mafia.Sin embargo, las investigaciones de la fiscalía pueden avanzar y dar con más hallazgos, los que ciertamente no impedirían que el candidato de Perú Libre asuma la presidencia, pero sí le abriría un flanco político muy complicado, que puede ser aprovechado por sus enemigos políticos durante su inminente futuro mandato.

