El Kremlin, preocupado por la desestabilización en Afganistán

El Kremlin, preocupado por la desestabilización en Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, constató con preocupación la escalada de tensiones en Afganistán y no descartó que Rusia opte por... 05.07.2021, Sputnik Mundo

"Hemos dicho reiteradamente que la situación en Afganistán, tras la retirada de EEUU y sus aliados, nos parece muy preocupante. Estamos vigilando la situación y, lamentablemente, podemos constatar que se está desestabilizando", dijo Peskov a periodistas este 5 de julio.A la pregunta de si Rusia podría enviar más tropas a Tayikistán, el representante del Kremlin respondió: "No sabría decirles acerca de un contingente adicional. A medida de que la situación vaya evolucionando, y vemos lamentablemente que no evoluciona de la mejor manera, nuestras fuerzas de Fronteras tomarán las decisiones necesarias.Al mismo tiempo, el portavoz de la Presidencia rusa dejó claro que Moscú no discute con Kabul el envío de un contingente militar ruso a Afganistán."No se están llevando a cabo discusiones algunas a este respecto", aseguró.Rusia mantiene en Tayikistán la base militar 201, emplazada en Dusambé y Qurghonteppa. La instalación militar, la más grande de las que Rusia tiene en el extranjero, operará hasta 2042 gracias a un acuerdo suscrito en 2012.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS (ambos grupos, prohibidos en Rusia por terroristas). Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que han mantenido una importante presencia militar en Afganistán durante las dos últimas décadas, han comenzado el proceso de retirada que debe completarse hacia el 11 de septiembre de 2021.Los talibanes controlan actualmente más del 70% de la frontera entre Afganistán y Tayikistán, de 1.430 kilómetros de extensión, según una fuente de la jefatura del Comité de Seguridad Nacional tayiko.En la noche del 4 al 5 de julio, al menos 1.037 soldados afganos cruzaron a Tayikistán huyendo de una ofensiva de los insurgentes en la provincia nororiental de Badajshán.El enviado especial del presidente ruso para Afganistán, Zamir Kabúlov, estimó a fines de junio pasado que los talibanes habían extendido su control a unos 50 o 60 distritos, de un total de casi 300 que hay en Afganistán.

