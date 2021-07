https://mundo.sputniknews.com/20210705/audios-implican-a-bolsonaro-en-un-esquema-de-desvio-de-dinero-publico-orquestado-por-su-hijo-1113801250.html

Audios implican a Bolsonaro en un esquema de desvío de dinero público orquestado por su hijo

En uno de los audios, la excuñada del presidente, Andrea Siqueira Valle, afirma que Bolsonaro padre despidió a su hermano André del cargo de asesor de Flávio Bolsonaro porque se negó a devolver la mayor parte de su salario.Ésta y otras conversaciones de audio implicarían al presidente en un esquema ilegal de entrega de salarios de asesores en la época en que fue diputado federal (entre 1991 y 2018).Uno de sus hijos, el ahora senador Flávio Bolsonaro, era diputado estadual en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj), donde presionaba a sus asesores para que le devolvieran una parte del salario que recibían; muchos de estos asesores eran "fantasma", es decir, sólo eran contratados para poder desviar esos recursos públicos, delito conocido como peculato.La Justicia investiga a Flávio Bolsonaro desde hace tiempo por este esquema, conocido en Brasil como el caso de las rachadinhas, pero hasta ahora no había evidencia de la participación de Bolsonaro padre.Otros intercambios de mensajes revelan que la mujer y la hija de Fabrício Queiroz, el hombre de confianza de la familia Bolsonaro que se encargaba de recopilar parte de los salarios de los asesores, se referían al presidente como el "01", en alusión a su presunto liderazgo en el esquema corrupto.En uno de los audios, por ejemplo, Márcia Aguiar, la esposa de Queiroz, afirma que "el 01, Jair, no lo va a permitir", en referencia a un posible retorno de Queiroz para su antiguo cargo de asesor de Flávio Bolsonaro.El reportaje también revela que Queiroz no era el único que recogía los salarios de los asesores para disfrute de Flávio Bolsonaro.La excuñada del presidente dice que un coronel de la reserva del Ejército, excolega del presidente Bolsonaro en la Academia Militar de las Agujas Negras (Aman) también tenía un papel importante.Al ser informado sobre las grabaciones de Andrea Siqueira Valle, el abogado del presidente Bolsonaro, Frederick Wassef, negó que haya ilegalidades.Las nuevas revelaciones sobre la presunta participación de Bolsonaro en la trama salen a a luz poco después de que el presidente empezara a ser investigado por un presunto delito de prevaricación por la compra irregular de vacunas Covaxin contra el COVID-19.

