Así fue la primera brigada de búsqueda de fosas clandestinas en CDMX

Aunque había habido previamente búsquedas de enterramientos clandestinos en distintos puntos de la Ciudad de México, la magnitud y convocatoria de esta pueden ser leídas como un triste lanzamiento: el movimiento de búsqueda que había acontecido en pequeños pueblos y zonas retiradas de la República mexicana tomó la capital."El Ajusco es uno de los lugares muy vulnerables para dejar a la gente que ha sido víctima de homicidios. Si bien sabemos que pasan los militares y la Guardia nacional, también la delincuencia lo utiliza como un punto para dejar a nuestros seres amados", dijo a Sputnik, Jaqueline Palmeros, madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros, una joven de 21 años que durante la semana de búsqueda, cumplió once meses desaparecida. Otra familia, la de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, fue de las primeras en señalar este sitio en una manifestación pública sobre la carretera Picacho-Ajusco —que rodea el cerro en un circuito turístico rústico— a 15 días de su desaparición, tras acudir al festival de música electrónica Soul Tech, que tuvo lugar en un sitio llamado Sport Área, en el kilómetro 13.5 de la mencionada ruta, el 4 de noviembre de 2017.Tomando como epicentro este punto, la brigada logró sus primeros resultados al tercer día, cuando halló múltiples fragmentos óseos humanos, dientes, cabello y hasta una medalla semienterradas en la superficie de un descampado de la localidad llamada Tinguillo, a la altura del kilómetro 19,5 del circuito del Ajusco. Hallazgo extraviadoAdemás de las grabaciones en las que se veía el automóvil que Jael Monserrat abordó en la tarde del 24 de julio de 2020 y el chip de un teléfono celular que le pertenecía, la Fiscalía a cargo de investigar su desaparición extravió también una parte del expediente. En ese fragmento, dos personas habían declarado que la joven pudo haber sido víctima de un feminicidio y su cuerpo, abandonado "en el Ajusco""Sin embargo, no dan coordenadas ni un punto dónde pueda localizarla", explicó su madre a Sputnik, quien logró leer la declaración antes de ser extraviada y quien hizo presión para buscar allí, como una forma de seguir y confirmar ese indicio, o descartar la información, en caso de ser errada. Por un lado, Palmeros abrió una convocatoria a otros colectivos de familiares de personas desaparecidas que están en búsqueda en el resto del país, que quisiesen colaborar en la tarea; por otro, desde la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México se convocó a otras cuatro comisiones locales del Estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala; además de dos funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda que se sumaron. La experticia de buscadoras de Querétaro, Sonora, Baja California, Guerrero y Veracruz que respondieron al llamado de Palmeros permitió un primer hallazgo, que se volvió polémico. El miércoles 23 de junio, durante la búsqueda realizada por la tarde, una de las cuatro células en que se dividió la Brigada halló un primer punto "positivo": tras haber revisado allí el día anterior sin éxito, regresaron al perímetro y hallaron una vértebra en uno de los terrenos colindantes."Luego caminamos una brecha hacia un barranco y allí hicimos el segundo hallazgo: un conjunto de falanges", explicó Palmeros.Durante las tareas de rastreo que hace la Brigada, corresponde a los antropólogos de las Comisiones presentes, determinar si los hallazgos son restos óseos humanos o no. Cuando no lo son, los peritos no los recogen para su análisis en laboratorio. En el caso de las falanges, un antropólogo de la Comisión de Puebla señaló que sí eran humanas y procedió a recogerlas. Sin embargo, según relataron las familias presentes a este medio, el hallazgo fue descartado por los funcionarios capitalinos. Al día siguiente, una de las buscadoras regresó al punto y cribando la tierra, halló una de las uñas de la mano. Difícil coadyuvanciaA la brigada también acudieron familiares de personas desaparecidas en la capital que nunca habían participado en una búsqueda de fosas clandestinas anteriormente. Una de ellas fue la de Elena Liliette Álvarez López, quien tenía 33 años al momento de ser desaparecida, el 20 de julio de 2017, cuando salió en la mañana de su casa rumbo al trabajo, en la alcaldía Benito Juárez. Su madre, también llamada Elena, se unió a la brigada. El caso de su hija cayó en el extinto Centro de atención de personas extraviadas y ausentes (Capea) la antigua instancia de búsqueda capitalina que, tras la sanción de la Ley de Desaparición Forzada a fines de 2017, desdobló este tema en dos partes, dividiendo las tareas de investigación de las de búsqueda. La primera se encargó a la Fiscalía en materia de delitos de desaparición y la segunda, a la Comisión de Búsqueda de la CDMX. Ambas estuvieron a cargo de la búsqueda y de procesar —e investigar— los hallazgos que se hicieran en el sitio. Ambas, también, tuvieron recientes cambios en su dirección: la Fiscalía fue asumida por May Gómez Jiménez —en sustitución de Willy Zúñiga, quien estuvo durante el año 2019 y parte del 2020— y la Comisión, por Lizzeth Hernández Navarro en lugar de Fernando Elizondo.Además del episodio de las falanges extraviadas, las rispideces surgieron cuando las familias reclamaron, por ejemplo, que los peritos de la Fiscalía recogieron la ropa que se había hallado en el perímetro en el cual (el jueves 17 y viernes 18 de junio) se hicieron nuevos hallazgos "positivos", de fragmentos óseos humanos, así como al menos dos dientes y cabello en abundancia, al que es más factible extraerle ADN para su identificación, según comentaron a Sputnik expertos presentes. Ante la inacción oficial, la madre hizo su búsqueda en la ciudad y en otros puntos de la República, sin éxito. "Por el tiempo que tiene mi hija desaparecida, pensando que si no la encuentro viva, tal vez esté muerta y puede que aquí la hayan venido a tirar aquí al Ajusco. Es un dolor muy grande pero trato de pensar que no soy la única, unirme a las demás madres y de alguna manera, encontrar una bendición al unir nuestro dolor en una familia, para buscar a quien sea, no sólo a mi hija, a todos", dijo. Como toda familia, esta también tiene hijos, sobrinos y nietos que, en este caso, acompañaron a la abuela Elena. Alexia, de 17 y su novio, Melvin, de 15, vinieron a la búsqueda. "Feo", dice ella cuando él piensa en cómo describir el sentimiento de tener a un familiar desaparecido. Los hallazgos del viernes 25 sumados a la falta de coordinación oficial, extendieron el trabajo pericial durante el sábado 26 y domingo 27 de junio de 2020, hallando nuevos fragmentos en el mismo radio de los anteriores. Ese fin de semana, Jaqueline Palmeros recibió en una serie de mensajes en su teléfono de un hombre que afirmaba ser un "agente del FBI", que le ofreció ayuda para localizar a su hija y luego la amenazó de muerte, advirtiéndole que tiene que dejar de buscar.

