AMLO rechaza la denuncia de la oposición mexicana ante la OEA por violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó y calificó de "cínica" la denuncia de la alianza opositora Va por México ante la Organización de los Estados...

"Es muy cínico o de caras duras ir a hacer una denuncia a un organismo internacional, en este caso la OEA, cuando son los causantes de la crisis de México", respondió el mandatario a una pregunta en su conferencia de prensa matutina.López Obrador señaló que los grandes carteles del crimen organizado como los de Sinaloa, Guanajuato o Jalisco Nueva Generación no surgieron en tres años, trascurridos después de su triunfo electoral de 2018.Los líderes de los partidos Acción Nacional (PAN, centroderecha), Revolucionario Institucional (centro), y de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) denuncian que el día electoral bandas del crimen organizado operaron para intimidar a representantes de la oposición en estados como Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, entre otros, para favorecer presuntamente al oficialismo.El presidente replicó que esos mismos dirigentes de la coalición "mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos, y ahora resulta que quieren culparnos a nosotros".También se deslindó de esos hechos asegurando que trabaja para atender las causas de la inseguridad y la violencia criminal.Combate a las causasEl gobernante dijo que la estrategia gubernamental está dirigido a atender las causas de la violencia.López Obrador afirmó que en el pasado no había frontera entre el narcotráfico y el poder político, y que la oposición que apela a la OEA olvida que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (2006-2012), está en prisión en EEUU acusado de haber cobrado hasta cinco millones de sobornos al Cartel de Sinaloa."Cuando hablan de que domina el narco en el país y hay ingobernabilidad, a lo mejor están pensando en lo que sucedía antes, cuando la delincuencia organizada y de cuello blanco eran lo mismo", prosiguió.Afirmó además que se trataba de un acto de propaganda, porque el día de las elecciones de junio pasado solo 30 casillas no se instalaron, de las más de 160.000 previstas en todo el país.Insistió en que la violencia se originó en la "decisión absurda e inhumana de declarar la guerra contra el narco para buscar legitimidad o quedar bien con el Gobierno de EEUU", y aseguró que su administración está haciendo un esfuerzo por garantizar la paz.Para ese fin, las autoridades implementan "no los métodos de ellos (opositores exgobernantes), el exterminio y las masacres, sino atendiendo la causas que originaron la violencia: la corrupción, la desigualdad económica y social, el abandono de los jóvenes".Reconoció que sus avances son lentos pero firmes: "vamos avanzando poco a poco para pacificar el país; pero a lo seguro".El gobernador del estado de Michoacán (centro-oeste), Silvano Aureoles, denunció la semana pasada la existencia de presuntos vínculos del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el narcotráfico en las recientes eleccionesEl gobernante y dirigente del PRD escribió en sus redes sociales a López Obrador: "Presidente, su partido se convirtió en el instrumento del narco y estoy seguro que usted, como jefe del Estado mexicano, comparte mi preocupación".Albores denuncia que candidatos de la coalición opositora fueron amenzados y obligados a retirase de la contienda electoral, abandonar su militancia o fueron saboteadas sus campañas.La ola de violencia en todo el país dejó 91 líderes políticos locales asesinados, 34 de ellos candidatos de todos los partidos.

