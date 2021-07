https://mundo.sputniknews.com/20210704/uaz-muestra-como-sera-su-primera-casa-rodante--1113781553.html

UAZ muestra cómo será su primera casa rodante

UAZ muestra cómo será su primera casa rodante

El fabricante de autos ruso UAZ, famoso por sus todoterrenos y camionetas comerciales, ha mostrado cómo será su nueva furgoneta camper. 04.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-04T00:24+0000

2021-07-04T00:24+0000

2021-07-04T00:54+0000

motor

tecnología

uaz

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1113781527_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_dfee321264098412759a6766fc84c193.jpg

En la descripción de la foto que ha compartido en las redes sociales, UAZ indica que el nuevo vehículo se basará en la camioneta Profi y contará con todos los accesorios que debe tener una camper moderna. El fabricante no ha proporcionado detalles, pero sí mencionó que la casa rodante tendrá un sofá que se convierte en cama, una cocina equipada, un baño y una ducha. A juzgar por la imagen, el habitáculo tendrá una configuración de dos niveles con un compartimento para dormir que se ubicará encima de la cabina. UAZ no reveló la fecha en la que estará disponible el vehículo, pero indicó en el post que la furgoneta estará disponible "en un futuro próximo". En los comentarios de la publicación, UAZ informó que no está previsto que la nueva camper tenga un motor a diésel, así que lo más probable es que será propulsada por un motor a gasolina de 2,7 litros, que genera una potencia de unos 150 caballos, lo cual debería ser suficiente.La decisión de UAZ de crear una furgoneta camper no es sorpresa, puesto que durante la pandemia la demanda por esta clase de vehículos ha crecido drásticamente, y esta tendencia está llegando a Rusia también. Según las estimaciones, la oferta del fabricante ruso podría costar unos 7.000 dólares, aunque sin tener más detalles sobre el coche, se trata de una especulación basada en los precios de la UAZ Profi.

https://mundo.sputniknews.com/20210525/fotos-la-legendaria-furgoneta-sovietica-se-convierte-en-una-casa-sobre-ruedas-1112552941.html

https://mundo.sputniknews.com/20210612/presentan-la-nueva-version-de-uaz-patriot--fotos-1113165805.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motor, uaz, rusia