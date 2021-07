Los peligros de beber agua con limón

https://mundo.sputniknews.com/20210704/los-peligros-de-beber-agua-con-limon-1113785545.html

El especialista ruso en pérdida de peso Pável Isanbáyev explicó a Sputnik quiénes son las personas que no deben beber agua con limón en ayunas. 04.07.2021, Sputnik Mundo

Según el experto, la concentración óptima del zumo de limón en el agua oscila entre unas gotas a una cucharada por cada 250 mililitros."Si el agua contiene más zumo de limón, la bebida tendrá un efecto negativo sobre el esmalte dental. El ácido lo destruye, por lo que la recomendación de beber agua con limón a través de una pajilla tiene sentido. El zumo de limón evita la curación de las lesiones erosivas y ulcerosas de la mucosa gastrointestinal. Además, agrava los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico: el contenido del estómago se lanza hacia el esófago, se producen eructos de azufre, náuseas, ardor de estómago. Las personas que tienen estas enfermedades no deben beber agua con limón, especialmente en ayunas", alertó Isanbayev.Hay que tener en cuenta que la vitamina C que está en los limones mejora la absorción del hierro. Las personas con exceso de hierro en el organismo no deben abusar de la bebida: en grandes cantidades, el microelemento es tóxico y, cuando se acumula, puede afectar al hígado."Hay informes de personas con migrañas que aseguran que el limón, como los cítricos en general, puede provocar dolor de cabeza. Sin embargo, esta información no está confirmada científicamente. No se han realizado verdaderos estudios sobre el efecto del agua con limón en la salud. Todas las afirmaciones sobre los beneficios o perjuicios de esta bebida se basan únicamente en la experiencia personal de los individuos", concluyó el experto.

