El peleador Conor McGregor queda acorralado por sus fans en su coche de lujo

El luchador irlandés de artes marciales mixtas, alias 'The Notorious', tuvo que recurrir a los guardas de seguridad para poder salir en su auto de lujo de un... 04.07.2021, Sputnik Mundo

Aunque actualmente se está preparando para su tan esperada revancha con Dustin Poirier, Mc Gregor se encontraba celebrando el Día de la Independencia de EEUU y al salir del restaurante se dirigió hacia su lujoso deportivo mientras exhibía unas posturas de lucha, informa The Irish Sun. Una multitud de fans enardecida lo dejó literalmente acorralado durante un buen rato al tiempo que este pronunciaba un desesperado "¡Jesucristo!".Finalmente, a duras penas, y gracias al equipo de seguridad, pudo salir lentamente a la carretera aunque aún varios fanáticos le siguieron corriendo durante un rato.¿Qué comió McGregor?El dublinés no se trató mal en el restaurante y degustó seis platos de ingredientes exquisitos. Ostras, langostinos gigantes, sopa de langosta con jerez, seguida de una ensalada asiática de peras. Y el plato principal: filet mignon y cola de langosta, acompañado de verduras de temporada y puré de patatas con ajo.De postre, el jugador eligió entre crême brûlée, pastel de chocolate negro y budin de pan de plátano.A menos de una semana de pelear contra Poirier por tercera vez, es posible que necesite quemar esas calorías en el gimnasio rápidamente. Conor McGregor y Dustin Poirier cerrarán la trilogía en el T-Mobile Arena de Las Vegas.Su primera pelea con The Diamond en la UFC 178 en septiembre de 2014 terminó con un KO dominante en la primera ronda. No tuvo la misma suerte en los careos a principios del 2021, antes de la contienda en Abu Dhabi. En esa ocasión, la victoria fue para Poirier.

