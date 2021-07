https://mundo.sputniknews.com/20210704/el-kremlin-promete-respuesta-contundente-a-las-provocaciones-como-la-del-hms-defender-1113785035.html

El Kremlin promete respuesta contundente a las provocaciones como la del HMS Defender

El Kremlin promete respuesta contundente a las provocaciones como la del HMS Defender

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia responderá de forma contundente a nuevas provocaciones al estilo de la reciente incursión del destructor británico HMS Defender... 04.07.2021, Sputnik Mundo

En una entrevista con el canal Rossiya, Peskov dijo que no es partidario de "discutir sobre escenarios del Juicio Final", pero agregó que "la respuesta va a ser dura, evidentemente".Peskov supuso que "semejantes operaciones son planificadas al otro lado del océano", opinó.El pasado 23 de junio, el destructor británico HMS Defender se adentró tres kilómetros en el espacio marítimo que Rusia reivindica como su mar territorial cerca de la península de Crimea. Después de que militares rusos realizaran disparos de advertencia y lanzaran desde el aire cuatro bombas en la trayectoria del intruso, este abandonó rápidamente el área.El Gobierno británico negó que hubiera disparos de advertencia, pero las fuerzas rusas mostraron un vídeo que los confirman. Los periodistas británicos que iban a bordo del HMS Defender también corroboraron esos disparos.El Reino Unido no reconoce la incorporación de Crimea a Rusia y sostiene que el HMS Defender atravesaba el mar territorial de Ucrania de conformidad con las leyes internacionales.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, opinó que la provocación se llevó a cabo después de la cumbre ruso-estadounidense para mostrar que Occidente no respeta la elección hecha por los habitantes de Crimea en el referéndum de 2014.Estados Unidos, según el mandatario ruso, también se implicó en el incidente, pues un avión espía estadounidense intentó registrar las acciones que emprendían en respuesta los militares rusos.La OTAN en EuropaAdemás, el portavoz del Kremlin denunció que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desestabiliza el continente europeo.En cuanto al diálogo entre la Alianza Atlántica y Rusia, señaló que de momento es imposible por los ultimátums que impone la contraparte."Ahora, a pesar de los intentos de retomarlo [el diálogo], nos enfrentamos a un intento de imponernos una agenda. Además, en forma de ultimátum. Esto hace imposible tal diálogo", sostuvo.Peskov reiteró el interés de Moscú en normalizar las relaciones con la OTAN.En este contexto, destacó la importancia de las relaciones de Rusia con Turquía, que forma parte del bloque.El portavoz añadió que también es una muestra de que, a pesar de que EEUU encabeza la Alianza, sus miembros pueden "mantener su soberanía"."Por lo tanto, las relaciones con Turquía en este contexto son muy importantes y, más bien, estas relaciones contribuyen a estabilizar nuestra región", agregó Peskov.

Eisenhund "semejantes operaciones son planificadas al otro lado del océano" entonces que las respuestas repercutan al otro lado del océano. Es quizás momento de empezar a encoger el radio de influencia de la escoria anglosajona y de aquellos que contribuyen con ellos. 0

