El exmédico de la Casa Blanca sugiere que Biden se someta a una prueba cognitiva

El congresista estadounidense Ronny Jackson, quien ejerció como médico de la Casa Blanca durante la Presidencia de Donald Trump, pidió que se evalúen las...

Después de su primer año en la Casa Blanca, Trump aceptó hacerse la evaluación cognitiva de Montreal (MoCA), un prueba de 30 puntos que evalúa el deterioro cognitivo y sirve para detectar los síntomas que suelen acompañar a enfermedades como el parkinson o el alzheimer.Está previsto que Biden se someta a una serie de exámenes de rutina "a finales de este año", según informó la Casa Blanca. No se sabe, sin embargo, si la prueba cognitiva se incluirá en la evaluación de salud del mandatario septuagenario."Creo que está demostrando todos los días que algo está sucediendo. No es necesario ser médico para observar este comportamiento y ver que algo preocupante está sucediendo", subrayó Jackson.El congresista puso de relieve que Biden a menudo parece "confundido".El médico agregó que el deterioro cognitivo no depende de la edad de una persona."Todos conocemos a personas que tienen 100 años que son extremadamente astutas y conocemos a personas que tienen alrededor de 60 y que tienen algunas dificultades cognitivas... y creo que [Biden] está en ese extremo del espectro. Simplemente no está envejeciendo con gracia en este momento", agregó Jackson.El congresista instó a que se incluya la evaluación cognitiva en la prueba de salud del mandatario.

