Cuando los peces chupan cámara: las imágenes que nos comprometen con el medio marino | Fotos

La fotógrafa española Isabel Muñoz, a la que le han dado el premio PhotoEspaña 2021, expone con 'Somos agua' una composición tomada en los tanques del... 04.07.2021, Sputnik Mundo

No es la primera vez que Isabel Muñoz se sumerge en el fondo marino y retrata lo que hay en este universo paralelo. Lo ha hecho, por poner dos ejemplos, en el Mediterráneo o en Japón, donde estaba antes de que tuviera que regresar a España por la pandemia. Allí, además, forjó amistad con la apneista Ai Futaki, embajadora del Medio Ambiente del país nipón. Esa conjunción de vida submarina y presencia humana la llevó hasta su última creación, Somos agua, que se expone hasta el 31 de agosto en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.Con esta muestra de varias imágenes e instalaciones interactivas, la fotógrafa pretende concienciar de las amenazas que recaen sobre este bien natural. Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) se decidió después de que le hablaran del problema de los microplásticos o de la pérdida de especies por el calentamiento global. "En mi caso, que ya estoy un poco de paso, me preocupa el mundo que les vamos a dejar a mis hijos y mis nietos", sostiene Muñoz a Sputnik. La premiada en dos ocasiones con el World Press Photo, Medalla al Mérito de las Bellas Artes en 2009 y Premio Nacional de Fotografía en 2016 (entre muchos otros galardones) atiende justo después de disfrutar un helado y antes de protagonizar la primera exposición del Centro de Fotografía de Mougins, en la Costa Azul francesa.Somos agua es una obra que mezcla lo objetivo con lo onírico. Muñoz coloca entre medusas u otros animales marinos a una pareja de profesionales que trabajan en el edificio valenciano, alguna referencia humana o la figura de Ai Futaki, que atesora dos premios Guinness por sus logros en apnea: ha recorrido, con una sola inhalación de aire y sin bombona, 100 metros con aletas y 90 sin ellas. A pesar de su veteranía en este medio o de sus incursiones en el buceo, la serie le ha aportado un mayor conocimiento del ecosistema. "Estoy acostumbrada a meterme en el agua y bucear, es una forma de acercarme a la naturaleza, de salvar la distancia que hay con el ser humano", explica, dándole a esta actividad un toque casi místico, como de ejercicio meditativo. "Siempre he descubierto la naturaleza de esta manera", comenta quien ha dedicado gran parte de su trayectoria en fijar su objetivo en peculiaridades de la gente, pero también la de primates o escenarios imponentes como los glaciares e icebergs. Con ese método, defiende, ha descubierto la naturaleza. En este caso, incluso se ha fijado en la cuota de pantalla que piden los peces: "Sí, buscan protagonismo", bromea, asegurando que algunos la reventaban los planos. "Cuando analizas los vídeos, te das cuenta de que miran a la cámara", ríe quien ha introducido "sirenas, sirenos y toda esa mitología que nos acerca a un mundo mágico".Muñoz dice que Somos agua es un proyecto que habla de la esperanza y elogia la labor que se hace desde el Oceanogràfic y la profesionalidad de sus empleados. "Solo con una mirada nos entendíamos, porque debajo del agua imagina que no se puede hablar", puntualiza quien quería sacar belugas (un tipo de cetáceo), tortugas o la riqueza del fondo marino, que está siendo esquilmado. "En el Mediterráneo se ve cómo se ha perdido la posidonia, y uno de los grandes problemas es el agua potable, que el 40% del planeta no tiene acceso", anota la fotógrafa.Arguye Muñoz que hay varios retos para salvar este patrimonio, pero que hay esperanza. "En lo que llevamos de siglo XXI ya hemos consumido más plástico en el mundo que en todo el siglo XX", ilustra, alegando que "el fondo del mar es fascinante" y que "descifrar su misterio merece la pena", pero hace falta "detener la destrucción y la contaminación". Porque, concluye, todos somos agua y de ella dependemos para vivir.

