Asociación de Fútbol de Cuba denuncia negativa de visas de EEUU para asistir a Copa de Oro

Asociación de Fútbol de Cuba denuncia negativa de visas de EEUU para asistir a Copa de Oro

LA HABANA (Sputnik) — La Asociación de Fútbol de Cuba denunció la imposibilidad de asistir a la ronda preliminar de la Copa de Oro de este deporte, a... 04.07.2021, Sputnik Mundo

La ronda preliminar se efectúa del 2 al 6 de julio de 2021 en el DRV PNK Stadium, de la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, en el estado de Florida (sureste), donde se determinará a los tres últimos equipos en la fase de grupos de la Copa Oro y donde participan futbolistas de Bahamas, Barbados, Bermudas, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana francesa, Haití, Monserrat, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Cuba, que no estará presente en la cita.Según la declaración de la asociación cubana de fútbol, "el Gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna justificación para negarnos la entrada a su país, y por ende para impedirnos competir en una lid de la que hemos sido parte en muchas oportunidades"."Tamaño irrespeto merece no solo nuestro más enérgico rechazo —agrega el comunicado—, sino la urgente atención de las instituciones deportivas internacionales. Los atletas cubanos, de hecho ningún atleta del mundo, debiera enfrentar un ultraje de esta naturaleza".Al respecto también se expresó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien atribuyó esta decisión de la Casa Blanca al bloqueo económico, comercial y financiero que EEUU aplica a Cuba desde hace casi 60 años."El gobierno de EEUU no puede justificar demora del visado al equipo cubano de fútbol, el cual se disponía a participar en la Copa Oro y tramitó su solicitud con antelación en un tercer país. El bloqueo daña al pueblo cubano, a la Concacaf y frustra los sueños deportivos", subrayó el titular cubano de Exteriores en su cuenta de la red social de Twitter.

