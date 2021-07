https://mundo.sputniknews.com/20210703/proteccion-de-una-especie-unica-la-guarida-espanola-de-la-mariposa-arlequin-1113606325.html

Protección de una especie única: la guarida española de la mariposa arlequín

Protección de una especie única: la guarida española de la mariposa arlequín

La asociación Zerynthia, en Logroño, hace tareas de conservación de la biodiversidad y crea reservas de este tipo de lepidóptero, residente de la Península...

A menudo se explica el funcionamiento de la naturaleza con metáforas. Suele asemejarse a una torre de naipes, donde cualquier carta implica el desmoronamiento general. O mentarse el famoso efecto mariposa: el aleteo de este insecto en un extremo del planeta provoca sacudidas en lugares inimaginables. Desde Logroño, ciudad de unos 150.000 habitantes situada al norte de España, una asociación pretende concienciar sobre esta repercusión internacional de cualquier gesto minúsculo. Su nombre es Zerynthia, una especie de los lepidópteros o, como se les llama comúnmente, mariposas. Y tiene sentido, porque su labor está centrada en este tipo de insectos, aunque no solo. Desde hace 15 años se dedican a la conservación del entorno, el estudio y la divulgación. Mediante excursiones, visitas de grupo o charlas intentan trasladar ese amor por los seres vivos y la necesidad de cuidar su hábitat."Es una entidad pionera en la conservación de invertebrados en España y la única de ámbito estatal dedicada en exclusiva a la de las mariposas", anota Yerai Monasterio, su presidente. Desde hace 15 años, el colectivo analiza las amenazas al medio ambiente. "Hay muchos factores para su pérdida. Uno es la crisis de los insectos polinizadores, que tiene que ver con el aumento de temperaturas o la agricultura y los químicos utilizados", responde.Monasterio presenta una lectura local capaz de abarcar lo global. Con ojo de entomólogo y los pies en el barro de lo casi rural, analiza el fin del campo debido a la ganadería intensiva o al deterioro de las praderas. "A nivel europeo, están en declive", esgrime convencido y a modo de alerta. Como aquella escultura endeble de cartas con el que se compara la naturaleza, cualquier elemento que se altere es un sostén tocado. Desde lo más bajo o pequeño hasta lo más alto.Lo ven desde Zerynthia en cada salida o investigación. Mirar al monte es, para ellos, encontrar un cuadro más o menos complejo. Pueden descubrir algo orgánico, que se desarrolla y actúa positivamente en el resto, o pueden palpar entre las telas del lienzo que el futuro es yermo. Del césped, por ejemplo, dice Monasterio que es "un desierto verde". "A veces escarbas y no hay ni lombrices", exclama, aludiendo a su especialidad: las mariposas.Zerynthia pertenece a la federación continental Butterfly Conservation Europe y es única en el aprendizaje de los invertebrados. Monasterio habla de los insectos como de un talismán. Señala que son "las proteínas de los animales", que cada uno requiere unas condiciones específicas —"cada uno tiene un néctar y una flor propia"— o que para que haya murciélagos tiene que haber polillas (en su paladar). Y vuelve a las analogías cuando les tacha de ser "los cimientos de la biodiversidad, que es como un castillo de arena". "Vivimos en una burbuja urbana y no sabemos lo que sucede", zanja. Por eso Zerynthia organiza paseos por el entorno de núcleos urbanos o por parajes más alejados. Allí ven cómo el sustrato para que haya vida humana puede deteriorarse con nuestras acciones. O con nuestra inactividad. "Uno se hace más consciente. Vas cada mes o cada quince días y ves lo que desaparece. Muchos se disgustan con el impacto", explica. Las cifras que manejan de insectos polinizadores son de 7.000 especies de dípteros, 4.000 de lepidópteros, 9.500 de himenópteros y más de 10.000 coleópteros.Bajo ese prisma, entre pedagógico y científico, la agrupación emprende acciones dentro de sus límites. Las más efectivas y llamativas son las de crear microrreservas. Pequeños santuarios que protegen la supresión de ciertas especies. Un caso excepcional es el de la mariposa arlequín, de nombre original zerynthia rumina. Sus alas con motas rojas, amarillas o blancas recuerdan al traje de este personaje y llegan a abarcar hasta los cinco centímetros. Se hallan exclusivamente en el norte de África, el sur de Francia y en algunos puntos de la Península Ibérica, aunque desde 1985 se ha catalogado como en peligro de extinción.Gracias a la asociación riojana se han habilitado lugares concretos donde criarlas, donde protegerlas. Son comunidades, arguye Monasterio, muy aisladas como para que el mínimo ataque las haga desaparecer. Además, cree que iniciativas locales como esa son las que más están prosperando como remedio. "Son un valor natural, un patrimonio, y parece no haber mucho interés de las instituciones. Por desgracia, vamos muy por detrás de otros países, pero eso no significa que seamos un desastre", expone, recordando la labor del naturalista David Attenborough en el Reino Unido y subrayando que las cosas han cambiado: "Cuando era pequeño se miraba con extrañeza".Con la bandera de las mariposas han conseguido, entre otras cosas, impulsar la elección de la mariposa del año. En 2021 le ha tocado el turno a la azufrada ibérica o euchloe bazae. El reconocimiento no es solo una forma de prender la curiosidad sino de que se le preste una atención más estratégica. El 5 de junio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la consideró como "un lince ibérico" invertebrado. Que esté en peligro de extinción puede suponer una mayor atención. "Cada especie es imprescindible y hay que darles valor", afirma Monasterio, incidiendo en los insectos polinizadores. Según Ecologistas en Acción, de hecho, un 87,5% de las plantas silvestres con flores del mundo (aproximadamente 308.000 especies) dependían en 2019, al menos parcialmente, de la polinización realizada por animales. "Genera también múltiples beneficios para las personas, destacando la obtención de alimentos. En España, alrededor del 70% de los cultivos para consumo humano dependen de los insectos que desarrollan la polinización. Además nos ofrecen otros productos como miel, cera o medicamentos y contribuyen directamente a la producción de fibras como el algodón y el lino o materiales de construcción como la madera", añaden en Ecologistas en Acción, advirtiendo de la merma acelerada de alguna de estas especies.Algo que preocupa a Monasterio. "Jamás podremos saber qué es lo que va a pasar. Sí se nota que unas especies lo van a tener mejor que otras", sostiene, "y cuando más estudias, más ves las redes, las conexiones. Compruebas cómo muchas tendrán que desplazarse o se eliminarán". El experto confía en la "máquina de supervivencia" de estas especies y en proyectos como el de Zerynthia, que logra rescatar a una mariposa endémica como la arlequín. Pero considera que aún hace falta sensibilización: "Nos falta algo fundamental: ver a los insectos como aliados y no como una molestia".

