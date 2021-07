https://mundo.sputniknews.com/20210703/por-que-suiza-opto-por-los-f-35a-de-eeuu-en-lugar-de-los-cazas-rafale-de-francia-1113768747.html

¿Por qué Suiza optó por los F-35A de EEUU en lugar de los cazas Rafale de Francia?

La Fuerza Aérea de Suiza anunció a finales de junio que el F-35A ha sido seleccionado como el ganador de la licitación para los cazas de nueva generación y que... 03.07.2021, Sputnik Mundo

La licitación por un valor total de 7.000 millones de dólares calentó la competencia entre varios fabricantes de aviones de combate occidentales, pero para sorpresa de muchos prevaleció el caza estadounidense de quinta generación. Entre su competencia estaba el F/A-18E/F Super Hornet, también de EEUU, el Eurofighter Typhoon europeo y el Dassault Rafale francés. Todos ellos compitieron para servir de reemplazo para la ya obsoleta flota de 30 cazas F/A-18C, cuyo retiro está previsto para el 2030, así como los F-5E/F Tiger, que sirven para la Fuerza Aérea del país alpino. Se espera que los nuevos F-35A sean entregados a Suiza en 2025. Entre ellos, muchos analistas militares destacaban al caza francés como un favorito puesto que presenta una serie de ventajas frente a sus rivales, incluido el F-35A. En tal caso, ¿por qué ganó el contrincante estadounidense? Para dar una respuesta a esta pregunta cabría analizar las ventajas y desventajas de cada una de estas plataformas de combate. Ventajas del Dassault Rafale frente al F-35AUno de los puntos fuertes del caza francés frente al F-35 es que tiene unos requisitos de mantenimiento sustancialmente más bajos y, al mismo tiempo, puede portar unos misiles de largo alcance más avanzados de los que puede disponer actualmente el avión estadounidense. Se trata de los proyectiles Meteor, que muchos analistas militares tildan de cúspide de la tecnología de misiles aire-aire de largo alcance. Mientras presentan un alcance máximo similar a los AIM-120D, la oferta más avanzada de EEUU, su zona de escape es tres veces más grande, asegura el fabricante. En esencia es una distancia en la que el avión enemigo tiene una probabilidad extremadamente baja de poder evadir el misil. Esto es posible gracias a un sistema de propulsión único para este ámbito, y es que en lugar de un motor de cohete, los Meteor tienen un ramjet con propulsión regulable. Otra ventaja del Rafale es que se trata de un caza que está en plena capacidad operativa, lo cual no se puede decir del F-35, cuya capacidad de combate sigue siendo bastante limitada. En términos de manejo real, el Rafale también ofrece una mayor independencia para sus operadores. Y es que Francia no impone limitaciones al empleo de las armas que compran sus clientes, lo cual no es el caso con EEUU. De hecho, esta dependencia al país norteamericano se manifiesta no solo en cómo se pueden usar los cazas, sino que se necesitan códigos especiales para que estos cazas puedan incluso ser operados. Además, en 2017 los cazas F-35 se vieron involucrados en un escándalo luego de que fuera revelado que recopilaban y enviaban datos sensibles sobre sus operadores a EEUU. Desventajas del Dassault Rafale frente al F-35AA pesar de que las últimas versiones del Rafale están a nivel de otros cazas de la generación 4+, no debemos olvidarnos de que se trata de un avión que despegó por primera vez en 1986. Por lo cual, se trata de un diseño relativamente antiguo con una limitada capacidad para integrar nuevas actualizaciones. Por su parte, el F-35A es una de las plataformas más recientes en la industria de la aviación militar. Esto acarrea la desventaja de que aún hace falta tiempo para que este caza de quinta generación madure. Sin embargo, cabe mencionar que es poco probable que Suiza se vea involucrada en un conflicto armado en un futuro previsible, razón por la cual el limitado nivel de preparación operativa del F-35A no es un problema. Además, el hecho de que el F-35A seguirá en producción unos 20 años más y recibirá más actualizaciones recompensará con creces la apuesta por una oferta más nueva. Se estima, que tendrán una vida útil de unos 30 años. El precio del caza estadounidense de quinta generación ha sido objeto de múltiples críticas, pero hay que tener en mente que a pesar de ser una aeronave considerablemente más avanzada y nueva, tiene un coste similar que el Rafale de Dassault. De hecho, los funcionarios suizos destacaron que entre todos los participantes de la licitación, el F-35A resultó ser la opción más económica.Con ello, no se debe olvidar que el excesivo coste para operar estos cazas de quinta generación sigue siendo un problema vigente que ya ha generado preguntas en la Fuerza Aérea del Reino Unido y de EEUU. Una importante ventaja que tenía no solo el F-35A, sino también los F/A-18E/F Super Hornet de Boeing, es el hecho de que su flota de cazas actual está completamente compuesta por aeronaves estadounidenses. Esto significa, que el país alpino ya está operando toda la infraestructura de mantenimiento y armamento estadounidense. Al ser el Rafale incompatible con las municiones de EEUU, la Fuerza Aérea suiza tendría que realizar grandes modificaciones en su infraestructura también, lo cual acarrearía incluso mayores costes. Además, en este punto también se anula una de las principales ventajas del Rafale: su capacidad de portar los misiles Meteor. Ello se debe a que los F-35A pueden ser adaptados para emplear esta arma.Cazas Rafale gratisVisto todo lo expuesto anteriormente, no es de sorprender que en los últimos años los cazas franceses no gozaron de una gran demanda en el mercado internacional. Probablemente su mayor éxito fue la victoria en la licitación MRCA de la India, que fue tildada por algunos como la licitación del siglo. Sin embargo, en la sopa de esta victoria se coló una mosca, puesto que en lugar de comprar los 126 cazas anunciados, la India se limitó a comprar tan solo 36 unidades. Todo este proceso también se tiñó por los escándalos de corrupción en el país asiático. Otro ejemplo ha sido el de Bélgica, a quien Francia ofreció reinvertir la suma completa del coste de los cazas en la economía belga en el caso de que fuera elegido el Rafale en su respectiva licitación. Sin embargo, esta oferta no ayudó. Vistos todos estos hechos, resulta lógico que Suiza haya optado por el F-35A a la hora de actualizar su flota de cazas.

